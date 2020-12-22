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Джо Байдену сделали прививку от коронавируса в прямом эфире

10:23 22 декабря 2020
Джо Байдену делают прививку

Избранному президенту США Джо Байдену сделали прививку от коронавируса в прямом эфире. Как сообщает телеканал CNBS, 78—летнему Джо ввели вакцину Pfizer в больнице ChristianaCare Wilmington, расположенной возле их дома в штате Делавэр. Ранее в этот же день тут вакцинировалась его 69-летняя жена Джилл Байден.

Байден поблагодарил медиков. Подавая пример американцам, он сказал, что «беспокоиться не о чем», и что он «с нетерпением ждет» второй инъекции.
Вакцину требуется вводить дважды с промежутком в несколько недель. В таком случае она подействует наиболее эффективно. В ближайшее время планируется вакцинировать около восьми миллионов граждан США.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США медсестра потеряла сознание после введения вакцины от COVID-19, а у двух медиков развилась аллергическая реакция.

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