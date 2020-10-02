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Мир

Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом

8:06 2 октября 2020
Дональд и Мелания Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Twitter, что у него и у его жены Мелании выявлен положительный результат на коронавирус. Супруги находятся в изоляции.

«Мы пройдем через это вместе!», — написал президент.

Оба были отправлены на карантин в ожидании результатов теста после того, как COVID-19 заразилась советница Трампа — 31-летняя бывшая модель Хоуп Хикс, которая ранее занимала пост директора по коммуникациям Белого дома. На днях она сопровождала главу государства в поездке в штат Миннесота. А также 29 сентября была на борту самолета президента, когда он направлялся на теледебаты со своим соперником на выборах Джо Байденом. Узнав о диагнозе Хикс, Трамп назвал это «ужасной вещью».

Трамп и Хоуп Хикс. Фото Twitter/TIME

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Трамп сознался в преуменьшении опасности коронавируса.

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Дональд и Мелания Трамп

Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом

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