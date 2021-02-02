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Мир

Навальному отменили условный срок, он отправится в колонию

19:34 2 февраля 2021
Алексей Навальный

В России суд заменил оппозиционному политику Алексею Навальному, у которого в самом начале заседания состоялся примечательный диалог с судьей, условный срок заключения на реальный. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Московский городской суд принял решение, что Алексей Навальный, будучи дважды условно осужденным, нарушал условия испытательного срока: и до госпитализации, и после выписки.

В конце 2014 года его приговорили к 3,5 года по делу «Ив Роше». Он должен был отмечаться в Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) два раза в месяц. В ведомстве посчитали, что Навальный не исполнял возложенные на него судом обязанности.

Суд полностью удовлетворил ходатайство ФСИН. В результате с учетом года, проведенного под домашним арестом, Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев.

Решение о замене Навальному условного срока реальным еще не вступило в силу — у сторон есть десять дней на обжалование. Пока политик будет находиться под арестом.

После оглашения решения суда штаб Навального и представители ФБК объявили об акции протеста, которая пройдет на Манежной площади в Москве.

Напомним, в 2013 году Алексей Навальный в 2013 году получил пять лет условно по делу «Кировлеса». Еще одно дело против него было возбуждено по жалобе компании «Ив Роше».

Фото: «Новая газета»

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