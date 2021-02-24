Названы имена российских чиновников, против которых ЕС введет санкции из-за Навального

Руководство российских силовых органов с марта окажется под санкциями Евросоюза из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. Такое решение предварительно одобрено представителями Евросоюза, а с 5 марта санкции должны вступить в силу. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

Персональные санкции ЕС распространяются на следующих главсиловиков:

глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин;

генеральный прокурор Игорь Краснов;

глава Росгвардии Виктор Золотов;

глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

3 марта послы ЕС должны внести в черный санкционный список новых фигурантов.

Напомним, после возвращения в Россию Навальный был арестован, а вскоре ему вынесли два приговора. Условный срок по делу «Ив Роше» заменили на реальный с переводом в колонию строгого режима. Также Навального обязали заплатить крупный штраф по «делу о клевете на ветерана».

В Европе считают, что санкции против российских силовиков запоздали: вводить их нужно было сразу же после ареста Навального в Москве 17 января.

Фото navalny/Instagram

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