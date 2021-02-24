27.84 / 28.02 33.64 / 34.01
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Названы имена российских чиновников, против которых ЕС введет санкции из-за Навального

20:49 24 февраля 2021
навальный

Руководство российских силовых органов с марта окажется под санкциями Евросоюза из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. Такое решение предварительно одобрено представителями Евросоюза, а с 5 марта санкции должны вступить в силу. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

Персональные санкции ЕС распространяются на следующих главсиловиков:

  • глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин;
  • генеральный прокурор Игорь Краснов;
  • глава Росгвардии Виктор Золотов;
  • глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

3 марта послы ЕС должны внести в черный санкционный список новых фигурантов.

Напомним, после возвращения в Россию Навальный был арестован, а вскоре ему вынесли два приговора. Условный срок по делу «Ив Роше» заменили на реальный с переводом в колонию строгого режима. Также Навального обязали заплатить крупный штраф по «делу о клевете на ветерана».

В Европе считают, что санкции против российских силовиков запоздали: вводить их нужно было сразу же после ареста Навального в Москве 17 января.

Фото navalny/Instagram

57

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Людмила Порывай

Снова изменившаяся 75-летняя мать Наташи Королевой задорно станцевала

Орбакайте

«Ура, салют!» Орбакайте показала жутковатую картину из окна

Онуфрийчук и Алмаз

«Мы так долго этого ждали»: популярная украинская телеведущая вышла замуж на Мальдивах

Мария Максакова

Поевшая торт Мария Максакова показала «расплату»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер