Грузия открыла границу для украинцев с 1 марта

Правительство Грузии расширило список стран, граждане которых смогут открыто пересекать границу государства. Об этом объявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, передает «Европейская правда» со ссылкой на «Эхо Кавказа».

Речь идет об иностранцах, которые путешествуют самолетом и имеют отрицательный результат ПЦР-теста.

Гарибашвили сообщил, что с 1 марта граждане Украины, Армении, Азербайджана, Казахстана, России и Беларуси смогут посещать Грузию, если они предоставят отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72 часов.

На третий день пребывания в Грузии гражданам этих стран придется пройти повторное тестирование за свой счет.

Сухопутные границы для иностранцев, как и раньше, остаются закрытыми.

С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа.

Напомним, в Европе идет дискуссия относительно введения электронных паспортов или сертификатов вакцинации. Эти цифровые документы должны стать гарантией для беспроблемного перемещения людей между европейскими странами в самом ближайшем будущем.

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