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Мир

За восемь с половиной лет правящий режим превратил Грузию в суперотсталую страну, — Сакварелидзе

18:32 23 февраля 2021
Грузия

За время правления в Грузии оппонентов экс-президента Михеила Саакашвили страну покинули около 20 процентов населения. Правящий режим становится похожим на режим беглого Януковича в Украине. Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» заявил бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

По его словам, классическая феодальная, олигархическая власть не собирается улучшать положение людей. Она преследует оппонентов, пытается запретить все, из чего может исходить угроза режиму. Многих активных оппозиционных деятелей спрятали в тюрьмах, продолжают преследовать неугодных.

В Грузии растет недовольство действующим режимом. Оппозиция объединилась. Сакварелидзе рассказал, что сегодня национальное движение борется за то, чтобы вытянуть страну из нищеты. И чем больше режим будет закручивать гайки, тем сильнее по нему ударит волна недовольства.

Бывший чиновник отметил, что раньше никто не осмелился бы взять штурмом офис главной оппозиционной партии и задержать ее лидера. Сейчас, чтобы удержаться у власти, олигархия идет на такие шаги.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Тбилиси задержан глава основанной Михаилом Саакашвили оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия. Спецназ арестовал его в офисе партии, применив слезоточивый газ. Вместе с ним за сопротивление полиции задержаны еще более десяти человек.

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