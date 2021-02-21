Прививочные паспорта рискуют рассорить страны Европы

В Европе разгорелась жаркая дискуссия относительно введения электронных паспортов или сертификатов вакцинации. Эти цифровые документы призваны стать гарантией для беспроблемного перемещения людей между европейскими странами в самом ближайшем будущем. Поддерживающие эти идею утверждают, что она станет основой для возобновления социальной активности, туризма, экономики в целом, которые серьезно пострадали из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время проводится массовая вакцинация против COVID-19. Тем не менее, в большинстве стран Евросоюза продолжают действовать строгие ограничения. Закрыты школы и вузы, торговые центры, спорткомплексы, театры и кинотеатры. Следуя рекомендациям медиков, говорящим о том, что пандемия будет побеждена только при наличии иммунитета хотя бы у 60−65% населения, власти не спешат отменять карантин и, уж тем более, такие меры, как обязательное ношение защитных масок и соблюдение безопасной дистанции.

Поэтому в глазах многих европейцев получение прививки выглядит как возможность поскорее вернуться к обычной «доковидной» жизни. И те, кто уже вакцинировался, с нетерпением ждут от властей решений, которые позволят им снова путешествовать, заниматься спортом, посещать музеи, театры, рестораны, встречаться, наконец, с родственниками и друзьями.

Понимая это, правительство Швеции объявило о том, что в стране к лету планируется ввести цифровой сертификат вакцинации. Как объяснил министр информационных технологий Андерс Игеман, речь, прежде всего, идет о том, как человек мог бы легко и просто доказать, что сделал необходимые прививки. Цифровой сертификат станет важным в ближайшем будущем, например, при въезде в другие страны или при посещении культурных и спортивных мероприятий, считает Игеман. Цифровая инфраструктура для такого прививочного сертификата должна быть готова уже к 1 июня. Над ее созданием работают специалисты несколько шведских ведомств.

Напомним, что в 2020 году Швеция избрала для себя «особый курс» в борьбе с коронавирусом. Вместо локдаунов и прочих ограничений власти вначале полагались на коллективный иммунитет, а затем на здравый смысл населения. В Швеции ни на один день не закрывались магазины, парикмахерские, рестораны и кафе, тренажерные залы, школы. За это страну резко критиковали. Как оказалось, не напрасно. В Швеции количество заражений коронавирусом в итоге оказалось значительно выше, чем в других скандинавских странах. Столь же очевидна и печальная статистика смертей от COVID-19.

Цифры говорят сами за себя. За все время пандемии в Швеции было выявлено свыше 611 тысяч инфицированных. Скончались 12 тысяч 650 больных. В Дании коронавирусом заразились 207 тысяч человек, из них умерли 2 333 пациента. В Норвегии — 68 тысяч 315 инфицированных, 607 умерли. В Финляндии заразились 53 тысячи 285 человек, зафиксировано 726 случаев с летальным исходом.

Правительству Швеции пришлось публично признать выбранную стратегию ошибочной. И теперь оно не хочет допустить промахи в ситуации с прививочными сертификатами.

Примечательно, что большинство шведов пока критически настроены к прививкам в целом. Такие настроения в обществе возникли после того, как около 10 лет назад массовая вакцинация против свиного гриппа привела к тяжелым последствиям для здоровья детей и подростков. Сотни заболели неизлечимой нарколепсией — своего рода патологической, болезненной сонливостью. Это был один из крупнейших скандалов в истории страны.

Соседняя Дания тоже объявила о планах ввести такие сертификаты вакцинации. Правительство в Копенгагене объясняет это стремлением позволить жителям королевства беспрепятственно совершать поездки в другие страны. Данные о сделанных прививках должны быть доступны на сайте датской системы здравоохранения и в специальном приложении на смартфоне.

Активно поддерживают идею введения прививочных сертификатов Греция, Кипр и Испания. Их можно понять — эти страны живут во многом за счет туризма. Для них возрождение туристической отрасли жизненно необходимо. Поэтому они призывают к созданию единого европейского сертификата о прививках, чтобы вакцинированные люди могли снова свободно путешествовать.

Польша и Румыния преследуют в этом вопросе свои цели. Для этих двух стран огромное значение имеют так называемые гастарбайтеры. Поэтому Варшава и Бухарест уже объявили, что отказываются от обязательного карантина для въезжающих, у которых есть доказательство того, что они сделали себе прививки против коронавируса, причем обе дозы.

А вот в правительстве Германии пока больше тех, кто выступает против введения электронных сертификатов вакцинации. В качестве контраргументов они приводят мнение Совета по этике (Deutscher Ethikrat) ФРГ. Этот орган прямо высказался против паспорта вакцинации. По мнению членов совета, нельзя исключать, что вакцинированные люди продолжают распространять коронавирус. Поэтому ношение масок и соблюдение социальной дистанции следует сохранять в силе еще довольно долго. О большей свободе действий можно будет подумать лишь в том случае, если будет достоверно установлено, что вакцинация способна сдерживать распространение коронавируса и его передачу от человека к человеку.

Мнение Совета по этике рьяно поддерживает министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. Он считает, что документ о сделанных прививках даст привилегии своему владельцу. Следовательно, это скрытый механизм, делающий вакцинацию принудительной. А правительство ФРГ настаивает на том, что данный процесс является сугубо добровольным. Поэтому, считает Зеехофер, сертификаты вакцинации могут расколоть общество и пошатнуть доверие избирателей к политикам.

Противники введения подобных прививочных паспортов обращают внимание на этическую сторону проблемы. Нельзя говорить о справедливости получения преимуществ от вакцинации до тех пор, пока в наличии не будет достаточно вакцины, считают они. В той же Германии прививки на сегодняшний день сделали менее 5% населения. К тому же у некоторых групп людей имеются жесткие ограничения по прививкам. Их нельзя делать пациентам с тяжелыми формами аллергии или принимающим иммунодепрессанты. Кроме того, на данном этапе не рекомендуется прививаться беременным и кормящим женщинам. Все эти люди будут лишены льгот, не имея никаких возможностей что-либо предпринять.

Еврокомиссия в целом положительно относится к идее введения единого сертификата вакцинации. Именно сертификата, а не паспорта, заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис. «Разница в том, что в документ, о котором мы думаем, будут включены все данные, касающиеся вакцинации», — коротко уточнила она.

«Это дает нам представление о развитии вируса, а также о возможных побочных эффектах, которые проявляются лишь спустя время. Кроме того, сертификаты позволили бы дифференцированно подходить к реабилитации пациентов независимо от того, в какой европейской стране они находятся», — добавила Кириакидис.

Пока страны Евросоюза раздумывают и спорят, Израиль действует. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Израиль является мировым лидером в процессе массовой вакцинации против коронавируса. На сегодняшний день первую дозу прививки здесь уже получили около 74% населения. Это свыше 7 миллионов человек. Две дозы получили 33,3% населения Израиля!

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху демонстрирует, как работает приложение с "зеленым паспортом", на пресс-конференции 20 февраля

Правительство снимает целый ряд ограничений. После длительного локдауна открываются все магазины и торговые центры. Израиль объявил о перезапуске экономики. При этом для посещения театров, тренажерных залов, проживания в отелях необходимо в обязательном порядке иметь так называемый «зеленый паспорт». Его получают те граждане, кому были сделаны две прививки. «Зеленый паспорт» имеет электронный вид. Проверить его можно с помощью специального приложения для смартфонов, одобренного Министерством здравоохранения Израиля. При этом пока в стране сохраняются обязательное ношение защитных масок и соблюдение безопасной дистанции.

Фото Getty Images

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