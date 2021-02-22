Принц Уильям в ярости из-за поведения принца Гарри и Меган Маркл, проявивших неуважение к королеве

Принц Уильям глубоко расстроен и рассержен поведением принца Гарри и Меган Маркл. Как сообщает источник авторитетной британской газеты The Sunday Times, Уильям считает, что они проявили неуважение к королеве Елизавета и оскорбили ее своим «прощальным выпадом».

В официальном заявлении Букингемского дворца Ее Величество отметила, что, отказавшись от статуса работающих членов королевской семье, Гарри и Меган не смогут выполнять обязанности, связанные с общественной службой. На это герцог и герцогиня Сассекские ответили собственным официальным заявлением, в котором угадывалось раздражение и «наезд» на королеву. Они заявили, что будут продолжать оказывать поддержку организациям, которые они представляют, независимо от своей официальной роли". «Мы все можем служить обществу. Служение обществу — это универсальное понятие», — заявили они.

«Королеве не отвечают — это просто не принято», — утверждает инсайдер. Другие члены королевской семьи также потрясены тоном ответа Гарри и Меган.

«Поединок» между дворцом и Сассексами разгорелся к тому же в весьма неподходящее время — дедушка Уильяма и Гарри принц Филипп сейчас находится в больнице.

При этом Уильям надеется все же наладить отношения с младшим братом.

В январе прошлого года Гарри и Меган заявили, что слагают с себя обязанности высокопоставленных членов королевской семьи, чтобы жить собственной жизнью. Официально их статус изменился в конце марта. По договору с королевой спустя год их статус мог быть пересмотрен. Однако, не дожидаясь истечения испытательного срока, Гарри сообщил бабушке, что их с Меган планы не изменились.



Объявление о том, что Сассексы не вернутся к королевской жизни и будут лишены королевских патронатов, а также, в случае Гарри, и почетных военных званий, было сделано после того, как стало известно, что Меган и Гарри дадут пространное откровенное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Королевскую семью о своих планах переехавшие в США герцог и герцогиня не предупредили. Во дворце опасаются, что супруги могут наговорить лишнего.



Ранее «ФАКТЫ» писали — Меган Маркл бесит то, что принц Гарии «менее важен», чем принц Уильям и Кейт Миддлтон — королевский биограф.

Фото Daily Mirror

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