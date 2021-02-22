Адвокат объяснила, чем грозит Навальному пометка о «склонности к побегу»

Пометка о склонности к побегу, которое появилось в деле Алексея Навального по инициативе руководства Московского СИЗО, может серьезно осложнить его жизнь в заключении. Как заявила в эфире «Эхо Москвы» адвокат политика Ольга Михайлова, ее клиенту придется забыть о возможности выйти на свободу по механизму условно-досрочного освобождения (УДО).

«Я не слышала, чтобы люди с меткой „склонен к побегу“ выходили по УДО. У них нет никакой такой возможности, никто такое прошение удовлетворять не будет», — сказала она, отметив, что в случае с Навальным это сделано для «исключительно для того, чтобы за ним был постоянный контроль, за ним постоянно следить и сделать его жизнь максимально невыносимой».

При этом адвокат заявила, что до сих пор не видела документов, по которому ее подзащитному была назначена эта метка, ведь в Россию Навальный вернулся совершенно добровольно.

Напомним, 20 февраля Московский городской суд сократил срок наказания Навального на полтора месяца, учтя несколько недель, которые политик провел под домашним арестом в конце 2014-го — начале 2015-го. В остальной части решение суда первой инстанции оставили без изменений. Таким образом, он должен будет провести в колонии 2,6 месяца.

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