Тюремщики Навального признали его склонным к побегу

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в московском СИЗО, а вскоре будет этапирован в колонию, администрацией заведения был признан склонным к побегу. О своей странной беседе с руководством СИЗО Навальный рассказал в Instagram.

«Заходят охранники и ведут меня в комнату на другом этаже. Там трое: капитан, подполковник и полковник: „У нас заседание профилактической комиссии. Решено поставить вас на профилактический учет как склонного к побегу“. Ну я, конечно, начинаю смеяться. А потом, уже далеко не первый раз за последний месяц, спрашиваю: „Это шутка такая? Розыгрыш?“. А они не смеются, а дают мне бумажку на подпись», — рассказал Навальный.

Теперь оппозиционер ожидает, что на заседание суда 20 февраля его повезут под усиленной охраной. «Меня и раньше возили не просто конвоем, а еще и со спецназовцами в касках и с автоматами. Теперь, наверное, в кандалах будут», — предполагает Навальный.

Напомним, Евросуд по правам человека рассмотрел жалобу адвокатов Навального и постановил, что заключенный должен быть освобожден. В российском Минюсте на это заявили, что выполнить решение суда не могут — оно «неисполнимое».

Фото navalny/Instagram

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