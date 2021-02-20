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Мир

Скинули полтора месяца: Навальному сократили срок пребывания в тюрьме

12:16 20 февраля 2021
Алексей Навальный в суде

В Бабушкинском районном суде Москвы закончилось заседание по первому делу доставленного туда рано утром оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет Meduza.

Судья, рассматривавший апелляцию, сократил срок наказания Навального на полтора месяца, учтя несколько недель, которые политик провел под домашним арестом в конце 2014-го — начале 2015-го.

В остальной части постановление суда первой инстанции оставили без изменений.

Навальный отреагировал на это словами: «Полтора месяца скинули — уже нормально».

Также оппозиционер выступил с речью, в которой процитировал «Гарри Поттера» и «Рика и Морти», а также предложил новый лозунг: «Россия будет счастливой!».

На сегодня, 20 февраля, также запланировано еще одно заседание суда относительно Навального. Оно касается дела «о клевете на ветерана».

На нем Навальный выступит с последним словом, после чего судья должен вынести решение. Обвинение просит для Навального штраф 950 тысяч рублей. Защита настаивает на прекращении дела.

Фото РБК

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