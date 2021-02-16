Последняя капля: Елизавета II лишит принца Гарри и Меган Маркл всех остававшихся у них королевских патронатов

Откровенное интервью, которое, как анонсировал американский телеканал CBS, Меган Маркл согласилась дать телеведущей Опре Уинфри (присоединиться к нему собирается также и принц Гарри), стало последней каплей для королевы.

Британские СМИ со ссылкой на инсайдеров в Букингемском дворце пишут, что Елизавета II попросит внука и его жену отказаться от всех остававшихся у них королевских патронатов.

Как сообщает издание Daily Mail, которое на днях проиграло дело в суде против Меган, обвинявшей журналистов в нарушении ее права на частную жизнь, герцогиня вынуждена будет отказаться от чести быть патроном Королевского национального театра. На эту роль ее в 2019 году назначила королева, которая сама была патроном этого театра в течение 45 лет.

Гарри придется отказаться от патроната Регби-футбольной лиги, Регби-футбольного Союза, Лондонского марафона.

Однако особенно сильным ударом для принца, который очень дорожит своими связями с британской армией, станет то, что он окончательно лишится трех почетных военных званий, которые у него забрали на период годового испытательного срока после того, как Сассексы объявили о том, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи.

Так, среди прочего, Гарри потеряет почетное звание генерал-капитана Королевской морской пехоты, которое в 2017 году ему передал дед — герцог Эдинбургский. Предполагают, что оно будет передано принцессе Анне — единственной дочери Елизаветы II. Хотя Гарри до последнего надеялся на возвращение ему этих привилегий.

Меган и Гарри не будут иметь права каким-либо образом представлять британскую монархию. Все их связи с организациями, находящимися под королевским покровительством, будут оборваны. Гарри сможет сохранить лишь частный патронат — в том числе и над учрежденными им лично «Играми Непокоренных» -международными спортивными соревнованиями среди бывших и действующих военных с ограниченными способностями.

Ожидается, что решение королевы официально будет объявлено в конце марта — когда наступит время пересматривать условия договора, заключенного между королевской семьей и покинувшими ее Сассексами.

После объявления о готовящемся интервью в Букингемском дворце заявили, что герцог и герцогиня Сассекские больше не выполняют официальных королевских обязанностей, поэтому решать, как общаться с прессой — это их личное дело.

Между тем в соцсетях требуют лишить Гарри и Меган всех их титулов — в том числе титулов герцога и герцогини, которые за ними официально сохранились. Новость об интервью, которые Меган и Гарри собираются дать американскому телевидению, возмутила британцев, поскольку супруги уехали из страны, стремясь, как они утверждали, «сохранить свое право на приватность». Английский телеведущий Пирс Морган считает, что объявление о беременности и будущем интервью доказывает, что Меган и Гарри вовсе не хотят приватности. «Они лишь желают контролировать СМИ и использовать их, чтобы рекламировать самих себя, когда им это нужно», — сказал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Беременную Меган Маркл обвинили в том, что она уже во второй раз пытается затмить принцессу Евгению.

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