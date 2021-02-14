Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут второго ребенка

В воскресенье, 14 февраля, принц Гарри и Меган Маркл официально объявили о том, что ждут второго ребенка. «Мы можем подтвердить, что Арчи станет большим братом. Герцог и герцогиня Сассекские переполнены радостью от того, что ожидают своего второго ребенка», — говорится в заявлении.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018 году. Их сыну Арчи в мае исполняется два года.

В ноябре герцогиня Сассекская призналась, что летом у нее был выкидыш.

Пока супруги не сообщили, когда ожидается появление на свет малыша.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в западных СМИ появились слухи о беременности Меган Маркл.

357

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter