Дональда и Меланию Трамп пытаются выселить из их флоридского имения Мар-а-Лаго

45-го президента США Дональда Трампа и его жену Меланию пытаются выселить из их флоридского имения Мар-а-Лаго, куда они переехали на постоянное место жительства в январе — после того, как покинули Белый дом в день инаугурации Джо Байдена.

Как сообщает издание Daily Star, соседи Трампов утверждают, что те не имеют права здесь жить, поскольку этот 126-комнатный частный особняк в 1993 году был превращен в закрытый гольф-клуб. При этом, согласно заключенному с властями Палм-Бич соглашению, Трампу разрешили это сделать при условии, что сам бизнесмен не будет проживать здесь постоянно.

Проблема в том, что соглашение не было заключено официально в письменной форме. Однако беседа адвоката Трампа Пола Рэмпелла с членами городского совета освещалась в статьях газеты Palm Beach Post за 1993 год.

Рэмпелл подтверждал, что в Мар-а-Лаго могут останавливаться только члены клуба (каковым является и Трамп) три раза в год на срок до одной недели. При этом Трамп пообещал, что будет пользоваться правами обычного члена клуба.

С напоминанием об этом к властям Палм-Бич обратился адвокат Филип Джонстон, представляющий интересы своих клиентов, живущих неподалеку от Мар-а-Лаго, которые опасаются, что их спокойной жизни придет конец, если тут постоянно будет жить экс-президент.

Представители Дональда Трампа наличие соглашения, ограничивающего для него возможность использовать Мар-а-Лаго в качестве своей основной резиденции, отрицают.

В ноябре 2019 года Дональд Трамп уведомил суд округа Палм-Бич, что поместье Мар-а-Лаго следует считать его постоянным местом жительства — вместо прежнего места постоянного проживания, небоскреба Trump Tower в центре Нью-Йорка.

Дональд Трамп приобрел Мар-а-Лаго в 1985 году за 10 миллионов долларов. Его первая владелица, светская львица и бизнес-леди Марджори Мерривезер Пост, в 1973 году завещала Мар-а-Лаго федеральному правительству США для размещения здесь зимней резиденции президента страны. Однако, поскольку затраты на содержание здания превышали средства трастового фонда, созданного Пост для этой цели, и поскольку было трудно обеспечить безопасность объекта, так как он расположен слишком близко от траектории посадки самолетов в аэропорту Палм-Бич, здание ранее по назначению не использовалось. С 1973 по 1981 год особняк принадлежал Национальной службе парков США и использовался для приема официальных делегаций и пребывания государственных чиновников в зимнее время.

Мар-а-Лаго

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