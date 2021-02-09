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«Секс с Дональдом Трампом — это были худшие 90 секунд в моей жизни» — заявила порнозвезда

11:38 9 февраля 2021
Сторми Дэниелс

Американская порнозвезда Сторми Дэниелс (настоящее ее имя Стефани Клиффорд) на подкасте Mea Culpa, ведущим которого является бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн, рассказала некоторые новые подробности своих отношений с теперь уже бывшим президентом США.

Секс с Трампом 41-летняя порноактриса описала, как «худшие 90 секунд в ее жизни». И сказала, что интимная близости с женатым бизнесменом (третья супруга Дональда Мелания как раз за несколько месяцев до этого родила их сына Бэррона) «заставила ее возненавидеть саму себя».

Встреча Сторми и Дональда состоялась в 2006 году во время благотворительного турнира по гольфу на озере Тахо. Как пишет издание Metro, беседуя с Коэном, Сторми вспоминала, что вышла из ванной, а практически голый Трамп сидел на кровати в номере отеле и ждал ее. «Я просто замерла и не знала, что сказать. Он разделся до нижнего белья и устроился на краю кровати, стараясь изо всех сил, но совсем неудачно, изобразить из себя Берта Рейнольдса», — сказала Дэниелс.

«Я отошла в сторону, а он встал и сказал: «Это твой шанс». Я спросила: «Что?». А он: «Ты должна показать мне, как сильно этого хочешь. Или просто хочешь вернуться жить в трейлерный парк?». После этого Сторми занялась с ним сексом.

О связи Трампа с Дэниелс стало известно в январе 2018 года, когда Wall Street Journal опубликовал статью, в которой говорилось, что в 2016 году Дональд заплатил Сторми 130 тысяч долларов за молчание о том, что между ними произошло. Трамп и Коэн, который тогда был его адвокатом, это отрицали. Затем в ходе расследования юрист подтвердил факт выплаты денег.

Коэн участвовал в избирательной кампании Дональда Трампа на пост президента США в качестве советника по юридическим вопросам. Он взял на себя решение вопросов, которые могли бы повредить имиджу его подзащитного.

В августе 2018 года Майкл Коэн признал себя виновным и лишился адвокатской лицензии. Его приговорили в трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства и ложь Конгрессу. Деньги, которые он выплатил Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугал, также заявлявшей о своей интимной близости с кандидатом в президенты, были предназначены для кампании Трампа.

В своей книге «Воспоминания нелояльного» Коэн назвал Трампа лжецом, мошенником, расистом, хищником и аферистом с ментальностью главаря мафии. Сам 45-й президент США обозвал Коэна крысой.

На подкасте Коэн извинился перед своей гостьей, сказав, что причинил ей «ненужную боль», организовывая выплату денег.

Фото Stormy Daniels

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