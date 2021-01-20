Последние минуты Трампа в Вашингтоне: торжественных проводов не получилось

В среду, 20 января, в 08:15 по местному времени (15:15 по киевскому времени) Дональд Трамп покинул Белый дом. Он вышел к вертолету, ожидавшему его на лужайке, вместе с Меланией Трамп. Была расстелена короткая красная дорожка. До этого целую неделю 45-й президент США не появлялся на публике. Никто не видел, чтобы за последние семь суток он хотя бы ненадолго выезжал из Белого дома.

Полет над Вашингтоном продолжался 14 минут. На базе «Эндрюс» собралась небольшая группа сторонников Трампа. Была установлена трибуна, чтобы он мог обратиться с короткой речью.

Среди пришедших попрощаться с Трампом не оказалось ни одной влиятельной персоны.

Был дан залп из 21 орудия. Трамп поприветствовал собравшихся. В первом ряду стояли его старшие дети со своими семьями. Трамп напомнил о достижениях его администрации. Одним из них он назвал создание вакцины против коронавируса в рекордно короткие сроки.

Не исключено, что Трамп намеренно затянул свой отъезд из Вашингтона, чтобы отвлечь внимание СМИ от Байдена, который в 08:45 (15:45 по киевскому времени) пришел в собор Святого Матфея в Вашингтоне на утреннюю службу. Его сопровождали супруга, сын Хантер с женой и маленьким ребенком, Камала Харрис с мужем, Майк Пенс с женой, Нэнси Пелоси, несколько сенаторов.

В 08:49 Дональд и Мелания Трамп поднялись на борт президентского самолета, который должен доставить их в Палм-Бич, штат Флорида.

Только после этого ведущие американские телеканалы дали картинку из Вашингтона, где Байден заходил в церковь.

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