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Переболевший коронавирусом принц Чарльз сделал прививку — на всякий случай

12:12 10 февраля 2021
Принц Чарльз и Камилла

Вслед за 94-летней королевой Британии Елизаветой II и ее 99-летним мужем принцем Филиппом от коронавируса вакцинировались их старший сын принц Чарльз и его жена Камилла. Оба они получили первую дозу вакцины.

Сначала, как пишет Daily Express, стало известно о вакцинации 73-летней Камиллы, герцогини Корнуольской. А потом пресс-секретарь супругов подтвердил, что вакцинировался и 72-летний принц Уэльский — несмотря на то, что он уже переболел ковидом в марте прошлого года. Еще в июне наследник престола жаловался, что к нему до сих пор не вернулось обоняние и ощущение вкуса еды.

В апреле ковидом переболел также старший сын Чарльза принц Уильям.

Прививки от COVID-19 сделали уже почти 13 миллионам жителей Британии. Ранее Чарльз говорил, что хотел бы на всякий случай сделать прививку, но он «стоит в очереди» и не будет злоупотреблять своим королевским статусом, чтобы ее обойти.

В королевстве была введена система приоритетов по возрасту. В первую очередь прививки делали жителям домов престарелых и людям старше 80 лет. Чарльз и Камилла входили в четвертую по приоритетности группу. Принц Уэльский считает вакцинацию крайне важной, так как только она может положить конец нынешнему кризису.

Фото Twitter

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