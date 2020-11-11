Королеве Елизавете придется стоять в очереди на прививку от коронавируса

Британские власти надеются начать массовую вакцинацию уже в декабре этого года. На эти цели будет выделено 150 миллионов фунтов (около 199 миллионов долларов). Для начала заказаны около 10 миллионов доз вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Всего планируется закупить более 40 миллионов доз.

Разработан четкий план вакцинации. Причем, как утверждают в правительстве, сделать прививку от коронавируса без очереди не удастся даже королеве Елизавете II. Как сообщает издание Daily Mail, Ее Величество не попала в группу наивысшего приоритета. Прежде всего вакцинированы будут обитатели домов престарелых и обслуживающий их персонал. Именно в таких заведениях наблюдались серьезные вспышки коронавируса.

Во вторую по очереди группу уже попадает 94-летняя Елизавета II — сюда входят люди старше 80 лет. Далее следуют категории от 75 лет, от 70, от 65, затем люди младше 65 лет, но имеющие сопутствующие заболевания или же входящие в зону риска по другим причинам. За ними идут те, кто старше 60, старше 55, старше 50 лет, а там уже все остальные.

Таким образом наследник престола, 71-летний принц Чарльз попадает в четвертую группу. А 38-летний принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон — в самую последнюю. Молодые люди смогут рассчитывать на вакцинацию лишь примерно спустя полгода после ее начала.

Своей очереди будут ждать премьер-министр страны Борис Джонсон. Богачам купить вакцину на стороне не удастся — она будет распространяться лишь через Национальную службу здравоохранения.

Принцы Чарльз и Уильям, а также Борис Джонсон уже переболели COVID-19, однако ученые и врачи не исключают риск повторного заражения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева Елизавета впервые появилась на публике в защитной маске.

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