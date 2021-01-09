Букингемский дворец нарушил протокол, объявив о вакцинации королевы Елизаветы и принца Филиппа

Букингемский дворец официально сообщил, что королева Великобритании Елизавета II и ее муж принц Филипп, герцог Эдинбургский, вакцинировались от коронавируса. Прививку 94-летней Елизавете и 99-летнему Филиппу сделал их личный врач в Виндзорском замке, где в настоящее время проживают супруги.

Как пишет издание Daily Express, дворец нарушил принятый протокол, поскольку обычно не объявляет о вещах столь личного характера. Однако в этот раз королева решила сделать исключение, чтобы показать пример своим подданным, а также опровергнуть всяческие спекуляции на эту тему.

Какую именно вакцину ввели Елизавете и Филиппу — американскую Pfizer/BioNTech или британскую Oxford/AstraZeneca — не сообщается.

Как писали «ФАКТЫ», первым монархом, сделавшим прививку от COVID-19, стала 80-летняя королева Дании Маргрете.

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