Мамина копия: видео с принцессой Шарлоттой, подражающей Кейт Миддлтон, стало вирусным

В соцсетях стало вирусным видео, в котором фанаты британской королевской семьи подметили несомненное сходство манер герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон и ее пятилетнее дочки принцессы Шарлотты. В коротком клипе Кейт, которая на днях появилась на очередном онлайн-мероприятии, в какой-то момент играет со своими завязанными в хвост волосами. И сразу становится понятным, кому подражала Шарлотта, когда впервые пошла в школу в сентябре 2019 года. Тогда юная принцесса, немного нервничая в новой для себя обстановке, таким же движением теребила свой хвост.

«Очаровательные девушки», «Две прекрасные принцессы», — писали фанаты в соцсетях.

В октябре прошлого года принц Уильям и его жена Кейт опубликовали видео, в котором их дети задавали вопросы знаменитому натуралисту Дэвиду Аттенборо. Тогда впервые публично прозвучали их голоса. Причем британские СМИ отметили, что Шарлотта переняла манеру разговора своей матери — ее произношение и акцент в стиле литературно правильного так называемого «английского королевы». В то время, как ее братья Джордж и Луи выговаривали слова менее изысканно.

Ранее «ФАКТЫ» писали — В шапочке с помпоном: Кейт Миддлтон сняла первое в истории «королевское селфи».

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Фото Instagram/YouTube

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