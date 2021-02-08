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«Зазвездил»: принца Гарри раскритиковали за съемки в комедийном шоу под охраной полиции

8:54 8 февраля 2021
Меган Маркл и принц Гарри

Поселившийся в Калифорнии британский принц Гарри продолжает строить свою карьеру в шоу-бизнесе. Супруга бывшей американской актрисы Меган Маркл заметили в обществе его давнего приятеля, британского актера и телеведущего Джеймса Кордена, который был в числе гостей на свадьбе Гарри и Меган в 2018 году.

Гарри и Джеймс выехали из теле- и киностудии CBS Studios на двухэтажном автобусе с открытой палубой в окружении съемочной группы. И проехались по улицам Лос-Анджелеса. По информации инсайдеров журнала People, друзья снимали эпизод для комедийного шоу Джеймса Corden Carpool.

По другим данным, съемки могли быть связаны с проектом самого Гарри, который ранее заключил вместе с Меган сделку с Netflix, подразумевающую производство фильмов, шоу и детских программ.

Автобус с внуком королевы Елизаветы II на борту охранял внушительный полицейский экскорт. Фото и видео помпезной поездки, распространившиеся по соцсетям, опубликовало издание TMZ.

Принца немедленно подвергли критике. «Зазвездил. Претендует на статус голливудской знаменитости, хоть и без всякого таланта», «Во что превратился принц Гарри, проживший меньше года в Голливуде. Печально!», «У него была фантастическая некоммерческая платформа для того, чтобы изменять мир к лучшему, когда он был просто принцем», — писали в комментариях.

Другие выступали в защиту Гарри: «А как ему еще продвигать свои проекты? Ходить по домам и стучаться в двери? Он больше не хочет быть королевской персоной, дайте ему делать карьеру», «Это его жизнь», — писали фанаты герцога и герцогини Сассекских.

Некоторые призывали лишить Гарри титула и не называть его принцем. По их мнению, 36-летний муж Меган Маркл должен добиться славы и признания сам, не используя свои связи с королевской семьей, от которой он отказался.

Ранее «ФАКТЫ» писали — По королевской привычке: Меган Маркл и принц Гарри осчастливили фанатов своим фото с зонтиком.

Фото Instagram

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