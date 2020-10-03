Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали видео, в котором впервые звучат голоса их детей

После того как Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии, сделанные во время встречи троих детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма со знаменитым натуралистом и телеведущим Дэвидом Аттенборо, герцог и герцогиня Кембриджские также показали в Instagram очаровательное видео. В нем семилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и двухлетний принц Луи, стоя перед камерой, задают сэру Дэвиду вопросы. Фанаты королевской семьи получили возможность впервые услышать голос Луи. Да и его старший брат и сестра еще ни разу не выступали на публике. В некоторых предыдущих видео слышны лишь их отдельные восклицания.

Так, Джордж спрашивает: «Привет, Дэвид Аттенборо. Как вы думаете, какое животное вымрет следующим?». «Будем надеяться, что никакое», — отвечает 94-летний Дэвид. он рассказал, что люди могут многие сделать для спасения вымирающих видов. И привел в пример горных горилл, которым некогда грозило полное уничтожение.

Одетая в школьную форму Шарлотта признается, что любит пауков и интересуется, любит ли их Дэвид Аттенборо. Натуралист говорит, что полностью разделяет ее симпатию к этим созданиям.

А малыш Луи задает вопрос: «Какое животное Вам нравится?». И Аттенборо отвечает — обезьяны.

Кейт Миддлтон рассказывала ранее, что ее дети являются большими поклонниками Аттенборо и обожают его фильмы о природе.

Во время первого личного знакомства Дэвид подарил принцу Джорджу зуб ископаемой акулы, из-за чего едва не вспыхнул международный скандал.

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