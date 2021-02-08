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Заявление Явлинского о Навальном вызвало скандал

10:48 8 февраля 2021
Григорий Явлинский

Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, который обвинил сидящего в СИЗО политика Алексея Навального в популизме, попал под шквал критики.

Как передает «Настоящее время», Явлинский в своей статье не только обвинил Навального в популизме и национализме, но и написал о «преступном использовании несовершеннолетних» на акциях протеста, повторив ложное обвинение властей.

В ответ на это глава региональных штабов Навального Леонид Волков написал: «Мудрого, опытного политика всегда отличают не только точный выбор слов, но и идеальное чувство момента». А бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сказал, что что его выдвижение на выборах в Госдуму от «Яблока» «стало невозможным». Часть членов «Яблока» осудили Явлинского, другая часть напомнила, что «Яблоко» — единственная партия, осудившая арест Навального.

Напомним, что у Навального заявили о приостановке еженедельных акций протеста, поскольку их «численность будет уменьшаться», и «наступит всеобщее разочарование». Акции обещают возобновить весной и летом.

Фото Григория Явлинского из Википедии.

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