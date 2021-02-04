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Мир

«Я чувствую себя свободным человеком»: Навальный из заключения обратился к сторонникам

18:39 4 февраля 2021
Алексей Навальный

Российский оппозиционер Навальный, которого приговорили к отбыванию срока наказания в колонии, заявил, что он свободен внутри. Об этом политик написал в своем Instagram.

«Я, конечно, много раз слышал эту фразу: «Невозможно лишить свободы того, кто свободен внутри». И вот сейчас сам себя честно спрашиваю: «Ну как, работает?». Поверьте, работает. Железные двери за мной захлопываются с оглушительным лязгом, но я чувствую себя свободным человеком. Благодаря уверенности в своей правоте. Благодаря вашей поддержке. Благодаря поддержке своей семьи, — утверждает Навальный.

Он заявил, что власть Путина опирается исключительно на страх.

Напоминаем, суд РФ решил, что Навальный должен уплатить Пригожину огромную сумму.

Фото из Instagram Алексея Навального

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