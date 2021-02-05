Сторонники Навального временно отказались от акций протеста: названа причина

Акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального в ближайшее время в России проходить не будут. Такое решение приняли сторонники оппозиционера.

Об этом в эфире «Навальный Live» заявил руководитель сети региональных штабов Леонид Волков.



По словам Волкова, проведение акций каждую неделю приведет к тому, что их «численность будет уменьшаться», и «наступит всеобщее разочарование».

Он также отметил, что большинство координаторов штабов Навального отправили под аресты из-за организации митингов 23 и 31 января.

Оппозиционер считает, что еженедельные протесты приведут к тысячам арестованных и сотням избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам в Госдуму РФ, запланированным на осень.

Волков заверил, что в команде Навального не намерены вообще отказаться от митингов. Соратники оппозиционера планируют провести следующие акции весной и летом.

Напомним, во время протестов 23 и 31 января российские силовики задержали тысячи участников протестов. Людей избивали дубинками и бросали за решетку.

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