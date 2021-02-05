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Мир

В галстуке Байдена увидели намек на Украину

17:43 5 февраля 2021
Джо Байден

Во время выступления президента США Джо Байдена в Госдепе на нем был надет галстук в цветах флага Украины. Об это сообщил в своем Twitter украинский дипломат Константин Елисеев.

«Очень символичен цвет галстука (желто-голубой) президента Байдена во время выступления в Госдепе по вопросам внешней политики США! Хотя он прямо не упомянул об Украине, она все время присутствовала на выступлении!» — написал Константин Елисеев.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным — он высказался по поводу ареста Навального и других репрессий в России. Серьезные разногласия между Байденом и Путиным возникли также по оккупированной Россией части Донбасса.

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