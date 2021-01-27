Песков сообщил о серьезных разногласиях Путина и Байдена по Донбассу

После телефонного разговора президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина в Кремле заявили о «серьезных разногласиях» по Донбассу.

Как сообщает в Telegram «Раньше всех. Ну почти», об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Также в Кремле отметили, что «терминах России и США по ситуации на Украине есть серьезные разногласия, но стороны готовы к диалогу» и что «Путин и Байден не обсуждали перспективы личной встречи и визитов, но выразили готовность к продолжению диалога».

Напомним, что Джо Байден в разговоре с Владимиром Путиным заявил о поддержке Соединенными Штатами Америки о решительной поддержке Америкой суверенитета Украины. В Офисе президента Украины этот разговор назвали «идеальным» для интересов нашей страны.

Фото с сайта президента РФ.

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