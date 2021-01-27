28.08 / 28.27 33.93 / 34.32
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Песков сообщил о серьезных разногласиях Путина и Байдена по Донбассу

12:53 27 января 2021
Путин

После телефонного разговора президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина в Кремле заявили о «серьезных разногласиях» по Донбассу.

Как сообщает в Telegram «Раньше всех. Ну почти», об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Также в Кремле отметили, что «терминах России и США по ситуации на Украине есть серьезные разногласия, но стороны готовы к диалогу» и что «Путин и Байден не обсуждали перспективы личной встречи и визитов, но выразили готовность к продолжению диалога».

Напомним, что Джо Байден в разговоре с Владимиром Путиным заявил о поддержке Соединенными Штатами Америки о решительной поддержке Америкой суверенитета Украины. В Офисе президента Украины этот разговор назвали «идеальным» для интересов нашей страны.

Фото с сайта президента РФ.

1131

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Путин

Песков сообщил о серьезных разногласиях Путина и Байдена по Донбассу

Катя Осадчая

«Катю тоже поздравляем»: у Осадчей увидели животик

Людмила Порывай с дочерью

«Что вы с ней творите?» Наташа Королева похвасталась яркостью своей 74-летней матери

каминская

Леся Никитюк «угорела» от внешности делавшей первые шаги в карьере Славы Каминской

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер