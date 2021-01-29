28.08 / 28.26 33.82 / 34.21
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Байден оказался «несдержанным» в разговоре с Путиным

7:28 29 января 2021
байден

Президент США Джо Байден не сдерживался во время последнего телефонного разговора с Владимиром Путиным и дал понять, что обеспокоен из-за репрессий в России. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Как сообщает Голос Америки, сам разговор состоялся 26 января. В основном беседа касалась российских протестов и ареста Навального.

«Он не сдержался, выразив обеспокоенность по поводу обращения с Алексеем Навальным и обращения с протестующими… Он (Байден) никогда не сдерживался в эмоциях по поводу вопросов, касающихся президента Путина… Он ясно и однозначно сказал об этом во время телефонного разговора», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, митинги и шествия в поддержку Навального прошли в нескольких десятках российских городов, тысячи людей задержаны. Некоторые подверглись избиению силовиками. В основном участникам акций суды выписывали либо штраф на 10−15 тысяч рублей либо же выносили решение о 10 сутках ареста.

374

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Александр Усик

Назван впечатляющий гонорар Усика в поединке за временный чемпионский титул

Эвелину Бледанс

Наталья Могилевская предостерегла Эвелину Бледанс от превращения в мужчину

Каминская с детьми

«Да и пошел он»: Слава Каминская разозлила возлюбленного

симоньян

У Лаврова открестились от заявления Симоньян о присоединении украинского Донбасса к России

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер