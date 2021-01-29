Байден оказался «несдержанным» в разговоре с Путиным

Президент США Джо Байден не сдерживался во время последнего телефонного разговора с Владимиром Путиным и дал понять, что обеспокоен из-за репрессий в России. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Как сообщает Голос Америки, сам разговор состоялся 26 января. В основном беседа касалась российских протестов и ареста Навального.



«Он не сдержался, выразив обеспокоенность по поводу обращения с Алексеем Навальным и обращения с протестующими… Он (Байден) никогда не сдерживался в эмоциях по поводу вопросов, касающихся президента Путина… Он ясно и однозначно сказал об этом во время телефонного разговора», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, митинги и шествия в поддержку Навального прошли в нескольких десятках российских городов, тысячи людей задержаны. Некоторые подверглись избиению силовиками. В основном участникам акций суды выписывали либо штраф на 10−15 тысяч рублей либо же выносили решение о 10 сутках ареста.



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