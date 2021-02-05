Меган Маркл проиграла в популярности «ненавистнейшей женщине Британии», а принц Уильям опередил королеву

Британская аналитическая компания YouGov опубликовала результаты опроса жителей страны, определив самых популярных членов королевской семьи.

На первом месте оказался принц Уильям, которого одобряют 75% респондентов. Герцог Кембриджский, занимающий второе место в очереди на престол, опередил свою бабушку-королеву. Ее Величество Елизавета набрала 73% голосов.

Принц Уильям

Третье место занимает супруга Уильяма Кейт Миддлтон с показателем в 67%.

Далее следуют единственная дочь королевы принцесса Анна, муж Елизаветы II принц Филипп, внучка Елизаветы и Филиппа Зара Тиндолл (которая по желанию своей матери принцессы Анны не имеет никакого титула и профессионально занимается конным спортом), наследник престола принц Уэльский Чарльз, принц Гарри, супруга Чарльза Камилла.

Замыкает десятку жена младшего сына королевы принца Эдварда Софи, графиня Уэссекская.

Популярность герцогини Сассекской Меган Маркл настолько упала, что жена принца Гарри оказалась только на 11-м месте. Позитивное имение о ней имеют лишь 32% британцев. Это означает, что она оказалось позади герцогини Корнуольской Камиллы, которая некогда считалась «самой ненавистной женщиной Британии», поскольку многие винили ее в страданиях всенародно любимой первой супруги Чарльза — принцессы Дианы.

Камилла некогда считалась "самой ненавистной женщиной Британии", но теперь ее популярность заметно возросла

Отмечается, что Меган несколько более популярна среди людей, рожденных в период между 1981 и 1996 годами. В этой категории ее показатель составляет 41%. Однако более старшие британцы сбежавшую в США мятежную герцогиню не одобряют.

В то же время по данным YouGov Меган занимает пятое место в «рейтинге славы». О ней слышали 97% опрошенных. В этом списке ее опережают лишь принц Уильям, королева, принц Чарльз и принц Гарри.

Из всех своих королевских родственников Меган удалось опередить по популярности внучку монарха принцессу Евгению, младшего сына королевы принца Эдварда, старшую сестру Евгении принцессу Беатрис. Последнее место занимает средний сына Елизаветы принц Эндрю, герцог Йоркский, замешанный в скандале из-за связей с педофилом Джеффри Эпштейном.

Ранее «ФАКТЫ» писали — По королевской привычке: Меган Маркл и принц Гарри осчастливили фанатов своим фото с зонтиком.

Фото YouTube/twitter



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