Для Меган Маркл имел значение только титул принца Гарри – сестра герцогини

Единокровная сестра герцогини Сассекской Саманта Маркл-Грант опубликовала книгу под названием «Дневник сестры нахальной принцессы», в которой поделилась своими воспоминаниям и мыслями о породнившейся с королевой Британии бывшей американской актрисе.

Как пишет News.com.au, стали известны некоторые подробности из мемуаров 56-летней Саманты. Так, она пишет, что для тщеславной Меган имел значение только титул принца Гарри. По словам автора книги, Меган, впервые рассказывая о встрече с Гарри Томасу Марклу, их общему с Самантой отцу, сказала: «Папа, я встретила принца». «Что меня поразило в этом, так это то, что она не сказала: «Я встретила удивительного человека». Она сказала: «Я встретила принца». Казалось, титул был для нее самым важным. Я думаю, что большинство людей звонят своим родителям после знакомства с заинтересовавшим их человеком, начиная разговор со слов вроде: «Я встретил самого невероятного мужчину или женщину в своей жизни» или «Он или она идеально мне подходит. У нас так много общего…», — пишет сестра Меган. А когда Саманта сама позвонила Меган, чтобы узнать подробности, та просто без объяснений бросила трубку, не став с ней даже разговаривать.

Саманта также утверждает со слов отца, что, когда Меган разговаривала с ним по телефону в присутствии Гарри, ее голос был нежным и сладким. Но когда принца не было поблизости, она сразу менялась и начинала говорить холодно и жестко.

Грант-Маркл говорит, что ее младшая сестра вообще очень изменилась. «Мне постоянно приходилось разделять в моем сознании сестру, которую я любила всем сердцем, и сестру, которую я так же всем сердцем ненавидела. Было бы лучше оказаться растянутой на старинном орудии для пыток».

Томас также рассказал старшей дочери, что Меган, до того, как окончательно с ним рассориться, требовала от него отречься от старших детей — Саманты и ее брата Томаса. «Папа, они тебе не нужны», — якобы говорила та. «Ты просишь меня отречься от собственных детей? Я не могу этого сделать. Я люблю вас одинаково…», — отвечал опечаленный и шокированный Томас. На что Меган якобы резко ответила: «В таком случае нам не о чем больше говорить».

Саманта также утверждает, что младшая сестра анонимно троллила ее в интернет-чате. А затем прислала электронное сообщение, в котором было сказано: «В глубине сердца, Бэйб, у папы есть только одна дочь. И это не ты». При этом, как утверждает Саманта, Меган прокололась, поскольку обратилась к ней домашним именем «Бэйб», которого не знал никто из посторонних. А слова «в глубине сердца» (in his heart-of hearts) было одним из излюбленных выражений Меган, которые она часто употребляла, когда вела свой интернет блог The Tig.

Саманта назвала сестру неблагодарной. Отец дал ей все, в чем она нуждалась и чего хотела. Он не только оплачивал все ее нужды, но и старался выполнять любые ее желания. Отец и дядя Меган Майк, бывший американский дипломат, устроили ее на стажировку в посольство США в Аргентине. Девушка была в восторге, однако ни разу не поблагодарила ни отца, который заплатил за все, ни Майка, давшего ей необходимую рекомендацию. Ей даже не пришло в голову пригласить дядю на свою свадьбу, что его очень уязвило. Да и все родственники были обижены пренебрежением актрисы. На ее венчании с принцем присутствовала лишь мать невесты Дория. Хотя Меган послала приглашения множеству незнакомых, но полезных ей людей — таким, как кинозвезда Джордж Клуни.

