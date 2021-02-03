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По королевской привычке: Меган Маркл и принц Гарри осчастливили фанатов своим фото с зонтиком

16:17 3 февраля 2021
Меган Маркл и принц Гарри

Хотя британский принц Гарри и его жена-американка Меган Маркл год назад отказались от статуса высокопоставленных членов королевской семьи, у них все еще остаются «королевские» привычки. Так, стало известно, что проживающие теперь в Лос-Анджелесе герцог и герцогиня Сассекские по принятой в семье Елизаветы II традиции рассылали благодарственные открытки своим фанатам, поздравившим их с минувшим Рождеством.

Ранее Гарри и Меган, вслед за принцем Уильямом и Кейт Мидллтон, а также принцем Чарльзом и Камиллой, опубликовали свою собственную официальную рождественскую открытку. На ней они разместили превращенный с помощью фотошопа в рисунок семейный снимок, изображающий пару с их сыном Арчи.

Однако, как оказалось, в запасе у супругов была еще одна открытка — с фотографией, которая была сделан в октябре 2018 года во время официального турне Сассексов по Австралии. На нем Гарри читает приветственную речь под проливным дождем, а Меган (которая в то время была беременна) заботливо держит над головой мужа зонт.

Открытку опубликовал в соцсетях один из осчастливленных поклонников герцога и герцогини.

«Спасибо за заботливое послание. Мы ценим ваши добрые слова и время, которое вы нашли, чтобы написать нам по этому особому случаю.

Передаем вам наши самые теплые пожелания. Герцог и герцогиня Сассекские", — напечатано в открытке.

На конверте стоит королевская монограмма Сассексов — корона и переплетенные инициалы их имен. Открытка была переслана из Лондона — офисом в официальной резиденции отца Гарри принца Чарльза — Кларенс-хауса.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Верни деньги, Гарри»: солист Sex Pistols публично «наехал» на принца.

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