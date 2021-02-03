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Верховный суд России обязал Навального и ФБК выплатить "повару Путина" Пригожину 88 миллионов рублей

16:13 3 февраля 2021
навальный пригожин

В России судебные разбирательства между Евгением Пригожиным (которого еще называют «поваром Путина» и куратором ЧВК Вагнера) и Алексеем Навальным дошли до высшей инстанции. Верховный суд оставил в силе предыдущие решения и постановил взыскать с Навального и его Фонда борьбы с коррупцией 88 млн рублей (1,1 млн долларов). Об этом сообщает РИА.

Навальный с командой пытались добиться передачи спора в другую инстанцию (например, в Судебную коллегию по экономическим спорам). Верховный суд РФ на это ответил отказом.

Иск против Навального был подан после того, как в одном из своих расследований оппозиционер заявил о поставке некачественных продуктов компаниями Пригожина в российские детсады. Навальному присудили выплатить истцу около 88 миллионов рублей за убытки комбината из-за расторгнутых контрактов.

Осенью 2020 года стало известно, что Пригожин выкупил право требования долга с Навального. О том, что помнит о долге и намерен его все-таки истребовать, Пригожин упоминал, когда перечислял миллион рублей на лечение Навального. «Он мне денег должен», — говорил тогда приближенный к власти бизнесмен.

Из-за долгов в России арестовали квартиру Навального. Сам оппозиционер признавал, что давление на него и на Фонд нарастает. «Миллион долларов должен я Пригожину, десятки миллионов рублей должен ФБК… И несмотря на это, мы не просто выжили — мы еще и стали сильнее», — рассказывал он.

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