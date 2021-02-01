Собчак высмеяла похожее на постановку нападение мужчины с битой на ОМОН в Москве

Российская телеведущая Ксения Собчак скептически отнеслась к инциденту с противостоянием ОМОНу во время акции протеста сторонников Навального в столице РФ. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Почти боевик», — написала Ксения Собчак, дав ссылку на видео о том, как делаются нарезки для пропаганды на росТВ.

Официальные СМИ РФ сообщали что мужчина с битой напал на сотрудников ОМОНа в ходе несанкционированной акции, состоявшейся в Москве воскресенье, 31 января. При этом утверждалось, что в результате происшествия никто не пострадал, а нападавшего задержали.

Ранее сообщалось, что российские силовики наиболее жестко противодействовали акциям протеста в Москве, Владивостоке, Красноярске, Санкт-Петербурге — в этих городах больше всего задержанных сторонников оппозиционного политика Алексея Навального.

Фото: скриншот видео

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