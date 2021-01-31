Акции в поддержку Навального в РФ: задержаны почти 5 тысяч участников протестов

По всей России в воскресенье, 31 января, сторонники Алексея Навального организовали акции протеста. Митинги и шествия проходят вторые выходные подряд. Власти объявили акции незаконными, а участников протестов задержали. По данным сайта ОВД-Инфо, были задержаны 4818 человек.

Наиболее жестко разгонялись акции в Москве и Санкт-Петербурге (там в автозаках оказались 1515 и 1097 человек соответственно).

Полиция в Москве избивают лежачих женщин, они кричат: «Мы без оружия».



Видео: Навальный LIVE pic.twitter.com/gBaUNywAqw — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 31, 2021

Санкт-Петербург, Подъездной переулок.



Людей окружили кольцом, прижали к автобусам и потоком в них заводят. Один автобус наполнился за 5 минут, битком, люди стоят. Второй — наполнили ещё через минуту.



Видео: Нина Авдеенко / «Новая газета» pic.twitter.com/w5SyEG4KX8 — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 31, 2021

Около двух сотен людей задержали в Красноярске и Нижнем Новгороде. Более ста участников протестов сейчас находятся в отделениях полиции Твери, Владивостока и Новосибирска.

Проходили протесты и в оккупированном Россией Крыму. Семеро человек остаются задержанными в Симферополе.

В числе задержанных, по подсчетам Профсоюза журналистов и работников СМИ, числились более 80 журналистов, среди них: Сергей Пархоменко («Эхо Москвы»), Михаил Зеленский («Холод»), Елена Костюченко («Новая газета»), Антон Фейнберг (РБК), Валерия Савинова («МБХ медиа»).

В большинстве городов, включая Москву, к текущему моменту акции протеста уже завершились.

Путин не хочет, чтобы страна узнала, что на самом деле происходило на улицах Москвы. Пропаганда уже повторяет, что «опять никто не пришёл» и «протест сдулся». Поэтому выкладывайте видео с акции в своих соцсетях, делитесь впечатлениями! Только вместе мы сможем преодолеть цензуру. pic.twitter.com/nqTbDrPbez — Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) January 31, 2021

Напомним, на акциях 23 января были задержаны более четырех тысяч человек. Правозащитники отмечают, что после акций началась волна давления на тех, кого власти считали лидерами протестного движения.

Фото teamnavalny_spb/Twitter

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