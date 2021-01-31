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Мир

Акции в поддержку Навального в РФ: задержаны почти 5 тысяч участников протестов

20:44 31 января 2021
акции

По всей России в воскресенье, 31 января, сторонники Алексея Навального организовали акции протеста. Митинги и шествия проходят вторые выходные подряд. Власти объявили акции незаконными, а участников протестов задержали. По данным сайта ОВД-Инфо, были задержаны 4818 человек.

Наиболее жестко разгонялись акции в Москве и Санкт-Петербурге (там в автозаках оказались 1515 и 1097 человек соответственно).

 

Около двух сотен людей задержали в Красноярске и Нижнем Новгороде. Более ста участников протестов сейчас находятся в отделениях полиции Твери, Владивостока и Новосибирска.

Проходили протесты и в оккупированном Россией Крыму. Семеро человек остаются задержанными в Симферополе.

В числе задержанных, по подсчетам Профсоюза журналистов и работников СМИ, числились более 80 журналистов, среди них: Сергей Пархоменко («Эхо Москвы»), Михаил Зеленский («Холод»), Елена Костюченко («Новая газета»), Антон Фейнберг (РБК), Валерия Савинова («МБХ медиа»).

акции навального

В большинстве городов, включая Москву, к текущему моменту акции протеста уже завершились.

Напомним, на акциях 23 января были задержаны более четырех тысяч человек. Правозащитники отмечают, что после акций началась волна давления на тех, кого власти считали лидерами протестного движения.

Фото teamnavalny_spb/Twitter

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