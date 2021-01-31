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Протесты в РФ: задержаны более 1,5 тысяч человек, в том числе Юлия Навальная

14:17 31 января 2021
протесты

В воскресенье, 31 января, во многих городах России возобновились митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

По данным правозащитного интернет-портала «ОВД-Инфо», число задержанных на протестных акциях по всей России достигло 1643 человек.

В Москве задержанных 338, во Владивостоке — 118, в Красноярске 147, в Санкт-Петербурге — 126. Задержания продолжаются и в других городах.

Российские издания публикуют видео нападения силовиков на участников митингов.

 

ОМОН бьет людей дубинками, в ход пошли электрошокеры. Одному из протестующих после удара током стало плохо, у него начались судороги.

В Челябинске силовики также избивают протестующих, включая пожилых женщин.

Супруга оппозиционера Навального Юлия Навальная вышла на акцию в районе Сокольники в Москве. По данным телеканала «Дождь», вскоре Навальную задержали, передает РИА Новости.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции против окружения президента РФ Владимира Путина. В списке, в частности, фигурируют тминистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, олигарх Роман Абрамович, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин и пропагандистка Маргариты Симоньян.

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