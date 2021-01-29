Mash устроил «первую экскурсию» по «дворцу Путина»

После того, как фильм Алексея Навального о «дворце Путина» под Геленджиком на Черноморском побережье вызвал небывалый ажиотаж (видео набрало более 100 миллионов просмотров), в России разрешили журналистам побывать на объекте — первой туда попала съемочная группа «Мэша».

На видео показано, что в резиденции полным ходом ведутся строительные работы. «Один сплошной бетон. Все находится на нулевом этапе строительства… Куча рабочих, на каждом шагу встречаешь строителей», — говорит ведущий и добавляет, что съемочной группе за час удалось побывать во всех комнатах. В частности, в «кальянной», по его словам, сейчас располагается бытовка строителей.

Тем временем «Открытые медиа» заметили интересный момент. Так, в ролике мелькает рабочий в спецкуртке строительно-монтажной компании из Омска ООО «Синерготех».

Отмечается, что компания работает в Омске, Томске, Екатеринбурге, а среди ее клиентов — «дочки» «Газпрома», «Макдональдс», «Пятерочка». «Синерготех» строит котельные, занимается отделкой бизнес-центров, магазинов, офисов и ресторанов. Однако их рабочих, по словам сотрудницы компании, на данном объекте нет.

«Очень странно, что вы нам позвонили, потому что наша компания не работает в Геленджике. У нас точно нет и никогда не было там рабочих или проектов», — сказала «Открытым медиа» сотрудница «Синерготеха» по официальному телефону компании.

Ранее журналисты узнали о пяти фирмах, которые «засветились» на строительстве «дворца Путина» под Геленджиком. В частности, компания Tesli, занимающаяся поставкой и монтажом электрооборудования, систем освещения и инженерных систем, обеспечила резиденцию вводно-распределительными устройствами (ВРУ) и оборудованием для автоматизации системы освещения. В информации о работах дворец в Прасковеевке был обозначен как «резиденция администрации президента». Вскоре эту информацию с сайта компании удалили.

Фото с сайта Алексея Навального.

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