Пятая компания назвала резиденцией президента дворец Путина из фильма Навального

Подтвердилось участие уже пятой фирмы, которая работала в скандальной резиденции («дворце Путина»), расположенной рядом с Геленджиком на Черноморском побережье, от которой открещивается хозяин Кремля.

Как передают «Открытые медиа», компания Tesli, занимающаяся поставкой и монтажом электрооборудования, систем освещения и инженерных систем, обеспечила резиденцию вводно-распределительными устройствами (ВРУ) и оборудованием для автоматизации системы освещения.

Так, дворец в Прасковеевке был обозначен как «резиденция администрации президента». Эта информация была выложена на сайте компании, однако ее недавно удалили. А скрины остались.

Ранее выяснилось, что спецсвязь со «дворце Путина» устанавливала фирма, которая «отметилась» на возведении персонального лыжного курорта для президента РФ, а также занималась спецсвязью в Кремле.

Фото с сайта Алексея Навального.

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