Самый большой секрет Путина: что рассказал Навальный о дворце российского президента

Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки» стал самым популярным неразвлекательным видео в русскоязычном сегменте YouTube, где он был выложен 19 января. К ночи 24 января он собрал уже более 75 миллионов просмотров. Причем подавляющее большинство пользователей смотрят двухчасовое видео полностью. ФБК утверждает, что на мысе Идокопас в Геленджике построен огромный дворец площадью 17 тысяч 691 квадратный метр, что делает этот объект самым большим частным жилым помещением в России. И принадлежит этот дворец президенту Владимиру Путину. А построен он на деньги, украденные у простых россиян. Примерная стоимость секретной резиденции Путина составляет 100 миллиардов рублей, то есть 1 миллиард 330 миллионов долларов по нынешнему курсу. Однако, учитывая, что строительство велось несколько лет и еще не завершено полностью, дворец явно стоит в долларах еще дороже.

Владение размером с 39 княжеств Монако

ФБК удалось раздобыть самые подробные планы объекта, фотографии (в том числе и внутренних помещений), финансовые документы, демонстрирующие, кто конкретно причастен к строительству, откуда были взяты деньги на всю эту роскошь. Список «спонсоров» включает в себя государственные компании «Роснефть» и «Транснефть». Их возглавляют ближайшие друзья Путина Игорь Сечин и Николай Токарев.

Однако это расследование, проведенное Навальным и его единомышленниками, отличается от предыдущих разоблачений. Это не просто история «дворца Путина». Это история того, как в России после распада СССР сформировалась коррумпированная команда, которая правит страной по своим законам и берет все, что хочет. Все аккуратно разложено по полочкам и подкреплено документами. Это правдивая история становления Владимира Путина, затрагивающая в том числе и его личную жизнь.

Кремль был вынужден реагировать. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов о расследовании Навального ответил, что ничего нового в фильме не представлено". Он также заявил, что все это «лохотрон, созданный жуликами для изъятия денег у населения».

Однако фильм «Дворец Путина» явно разозлил его главного героя. Иначе, чем еще можно объяснить то, как реагировали российские власти на митинги в поддержку Навального, прошедшие более чем в 110 городах России 23 января? На улицы вышли десятки тысяч россиян, требуя немедленно освободить Алексея, который был арестован сразу по возвращении из Берлина, где более четырех месяцев лечился и восстанавливался после того, как был отравлен «Новичком» во время своей командировки в Сибирь.

Для начала власти не дали разрешения не проведение этих митингов. Акции были объявлены незаконными. Людей предупреждали, что их ждет наказание за участие. И все равно в Москве на улицы вышли до 50 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — около 20 тысяч, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде — по 10 тысяч. Тогда власти сказали: «Фас!» Митингующих разгоняли с такой же жестокостью, как это делают правоохранители в Беларуси с лета прошлого года. Участников акций избивали дубинками, а они в ответ бросали в полицейских… снежки!

По данным портала «ОВД-Инфо», в результате в России 23 января были задержаны 3 296 участников митингов в поддержку Навального. Это самый большой показатель за девять лет существования данного правозащитного портала.

Алексей Навальный после ареста (его посадили пока на 30 суток) содержится в печально знаменитой «Матросской тишине». У него был выбор. Он мог остаться в Германии, власти которой предлагали ему защиту. Но Навальный вернулся в Россию, понимая, что может быть схвачен. Он мог не злить Кремль и не публиковать расследование ФБК. Однако в начале фильма оппозиционер особо подчеркивает, что все материалы были готовы, когда он еще находился в Берлине. Навальный сознательно пошел на то, чтобы выложить «Дворец Путина» только после своего возвращения в Россию. Чтобы лишить власти возможности заявить, что «этот человек» клевещет на президента, так как считает себя в безопасности за границей.

Так что же весь мир узнал благодаря новому расследованию ФБК Навального?

«Существует одно место, попав куда, можно понять о Владимире Путине все. Это самое охраняемое место в России, фактически государство в государстве, и это самый большой путинский секрет. Который оберегают сотни, даже тысячи человек — от неизвестных охранников, садовников и строителей до самых богатых и знаменитых людей в России. Один секрет. Одно здание. И мы в нем побываем. В гостях у Путина. Своими глазами убедимся, что этот человек в своей тяге к богатству совершенно спятил. Узнаем, чьими деньгами и как финансируется эта роскошь. И как прямо сейчас и последние 15 лет дается самая большая взятка в истории, и строится самый дорогой в мире дворец», — говорит Алексей Навальный в начале фильма.

«Представляете себе княжество Монако? Это маленькая, но все же отдельная страна. А здесь владение размером с 39 княжеств Монако. Построено так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. Тысячам людей, работающим там, запрещено приносить с собой даже простенький мобильный телефон с камерой. Приезжающие машины досматривают на нескольких КПП с помощью зеркал и ямы с видеокамерами, обыскивают багажники и бардачки…» — утверждается в расследовании.

Судя по документам, которые оказались в распоряжении ФБК, площадь участка под огромным дворцовым комплексом — 68 гектаров. Но на самом деле территория дворца примерно в 100 раз больше! Прилегающий к ней участок площадью 7 000 гектаров принадлежит ФСБ. И в сентябре 2020 года он целиком был передан в аренду до 2068 года фирме, которой принадлежит дворец. Для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности, охоты и рыбалки!

Королевство Путина (фото palace.navalny.com)

«На самом деле единственная цель аренды этого гигантского участка земли, который в 3,5 раза больше соседнего Геленджика, — создание чего-то типа буфера вокруг дворца Путина. Чтобы никто не мог, случайно гуляя по красивым местам, подойти слишком близко к забору секретного объекта. И не только по земле.

Обычно, чтобы выйти в море на любой лодке — хоть на надувной, хоть на яхте, — надо выполнить простую процедуру: позвонить в местное пограничное управление ФСБ и по телефону уведомить о своих планах. Чистая формальность — рыбачить, купаться, по большому счету, можно где угодно. Но не тут. Местное ФСБ настоятельно просит обходить мыс Идокопас (тот самый, на котором стоит дворец Путина) за милю. Свое требование они ничем не объясняют, просто отправляют всех рыбаков в обход в открытое море за два километра от берега. Чтобы никто случайно вблизи не увидел, что же там такое построено, на этом мысе Идокопас.

Дворец Путина, вид с моря (фото palace.navalny.com)

И с воздуха ко дворцу тоже не подобраться. Над ним — официальная бесполетная зона URP116. Прямо как над атомными электростанциями или секретными военными объектами. В приказе Министерства транспорта России указан адрес и телефон тех, кто отвечает за эту зону. Гуглим адрес. За бесполетную зону над путинским дворцом отвечает либо интернет-магазин «Шустрик», либо Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

Зачем ФСБ устанавливать бесполетную зону над частным дворцом? Ответ может быть только один: это дворец того самого человека, за безопасность которого отвечает ФСБ…" - говорит Навальный.

Стриптиз-клуб, огромное казино и церковь

Подробные планы дворца и сведения о его убранстве ФБК получили благодаря одному из бывших подрядчиков, который был шокирован и возмущен роскошью и неоправданной дороговизной.

Вот, например, цокольный этаж. «Здесь Путин предается отдохновению и наводит красоту. Здесь расположены спа-зона, массажная, косметологический кабинет, спа-капсула, парикмахерская. А для водных процедур есть огромный бассейн, сауны, хамамы, купели и чаши для купания. Из бассейна можно попасть на улицу — в место, которое обозначено на плане как аквадискотека… Тут же десятки подсобных помещений — без них не обойтись, когда ты живешь жизнью настоящего монарха. Комнаты для персонала — врачей, управляющих, поваров. Гардеробные для официантов, мясорыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц. Очень нам понравился „склад грязи“ — 18 квадратных метров. Из более традиционного здесь есть „коктейль-холл“, откуда можно попасть либо в домашний кинотеатр, либо в дегустационную комнату и винный погреб», — рассказывает и показывает Навальный.

«Первый этаж — парадный, с роскошными просторными залами. Здесь есть все, чтобы принимать, а главное — развлекать гостей. К их услугам, например, «читальня» и «музыкальная гостиная», — продолжает он.

«На втором этаже — многочисленные гостевые спальни и главная, хозяйская. А еще зимний сад и несколько комнат для отдыха. Надо же где-то прийти в себя после посещения музыкальной гостиной…» — объясняет Навальный.

Фотографии мебели и отдельных комнат дворца, говорит оппозиционер, всплыли в сети еще в 2011 году. Их сделали рабочие, не удержались. Видимо, после этого были усилены строгие меры для тех, кто работает на объекте. Благодаря этим снимкам ФБК удалось выяснить, что часть мебели заказывалась в Италии — в фирме Citterio Atena. Несколько комодов были изготовлены еще одной итальянской фирмой — Pozzoli. Такую мебель нельзя просто купить. Все делается вручную под заказ.

«Эти фабрики делают настолько эксклюзивную мебель, что десятилетиями помнят всех своих покупателей. Цены соответствующие — вот пара реальных предметов мебели из путинских интерьеров. Самый дорогой стол во дворце Путина стоит 4 миллиона 193 тысячи 438 рублей (56 тысяч долларов по нынешнему курсу. — Ред.). Кожаный диван — 2 миллиона рублей (26,6 тысячи долларов). Есть диваны дешевле — 1,4 миллиона рублей (18,6 тысячи долларов)», — рассказывает Навальный и тут же иронично замечает, что, по всей видимости, эти «дешевые» диваны — для гостей, а сам Путин сидит на том, что за 2 миллиона. ФБК пришел к выводу, что президент России испытывает слабость к диванам. Их во дворце 47 штук!

Есть и другие предметы мебели, удивляющие своей стоимостью. Например, стол со встроенным баром за 4 миллиона рублей (53 тысячи долларов) или журнальный столик за 2 миллиона рублей. Ну, как диван.

Еще во дворце есть театр. Нет, не домашний кинотеатр, который уже упоминался выше, а настоящий театр со зрительным залом и сценой. «Помните, в царской России помещики строили себе крепостные театры? Вот и у нашего президента есть такой», — отмечает Навальный.

Домашний театр (фото palace.navalny.com)

«Выходя из театра, наш гарант попадает в фойе с баром. А справа — дверь и самое неоднозначное помещение в путинском дворце. На плане оно обозначено как „кальянная“. И все бы ничего, но в „кальянной“ ни одного окошка, зато почему-то есть сцена, гримерная, софиты, а еще на плане отмечено что-то очень похожее на шест…» — продолжает Алексей и приходит к выводу, что это помещение для… стриптиза!

Стриптиз-клуб (фото palace.navalny.com)

Но и это далеко не все, что может вызвать удивление. «Казалось бы, разве можно представить, чтобы президент России в своем личном доме построил огромное казино? А оно есть», — утверждает Навальный и показывает фотографии. «Лас-Вегаса не может быть слишком много. Поэтому, кроме казино, во дворце построили зал с „танцевальным ковриком“ (популярный аттракцион, где игрок, танцуя под музыку, должен наступать ногами на определенные квадраты на „коврике“. — Ред.). И зал с игровыми автоматами. А в специальном закутке располагается помещение даже более секретное, чем „кальянная“. То место, где Путин точно всех переигрывает. Но там нет карт военных действий, глобусов и огромных экранов. Это комната, в которой построен огромный трек для электрических машинок, а за ним — стеллаж для демонстрации коллекции», — продолжает рассказ Алексей.

Казино (фото palace.navalny.com)

Хозяйская спальня — 260 квадратных метров

«Развлечения развлечениями, но и о здоровье надо думать. Для следования принципам ЗОЖ у Путина есть огромный бассейн. Помимо бассейна, можно взбодриться в тренажерном зале. Ковер для дзюдо выдает владельца…» — сообщает оппозиционер.

Впечатляют и личные покои хозяина. Они расположены на втором этаже. «Площадь путинской спальни — 260 квадратных метров. Сначала одна гостиная — там, видимо, отдыхают перед отдыхом. Из этой гостиной мы попадаем в императорский будуар, иначе не скажешь… Много ли вы знаете людей, которые смотрят Первый канал, лежа под балдахином? А в шкафчике под телевизором — холодильник. Очень удобно: не надо идти на кухню или звать слуг, если среди ночи захочется перекусить… А вот сходить в туалет без приключений не получится. Сначала, выйдя из спальни, надо пройти через еще одну гостиную… Потом — через гардеробную. И уже оттуда главный житель дворца попадает в ванную комнату, всю в мраморе…» — описывает Навальный второй этаж.

Но и этого недостаточно, чтобы представить себе весь дворцовый комплекс. На его территории есть еще и зимний сад, вертолетная площадка… Не удивлены? Тогда стоит присмотреться к странному холму, расположенному рядом с вертолетной площадкой. «Мы долго пытались понять, что это за странный холм такой, пока на старых спутниковых снимках не увидели внутренности этой горы. Прямоугольник со скругленными углами размерами 56 на 26 метров. Это размеры хоккейной коробки. Они буквально зарыли под землю ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом. Узнается бункерный стиль хозяина», — объясняет Навальный.

«На участке есть еще много чего интересного. Например, церковь. И оранжерея площадью 2 500 квадратных метров. За растениями на территории постоянно следят в общей сложности около 40 садовников. Еще есть 80-метровый мост. В любом российском регионе открытие такого было бы целым событием, а здесь он просто нужен для прохода к чайному домику. Его площадь — 2 500 квадратных метров. Достаточно просторно для чаепития. Самый многострадальный объект — амфитеатр. Он строится и перестраивается просто непрерывно, годами. Хозяин дворца явно недоволен тем, что получается…» — рассказывает Алексей.

«Так, а на пляж-то как ходить? Плавки надел, ласты взял, а спуститься как? Гора же. А вот тут вход в специальный тоннель — его строили те же люди, которые строят метро. Это уникальная конструкция, позволяющая не только удобно попасть на море, но и укрыться в случае войны или нападения со стороны жителей Геленджика. И у этого тоннеля есть небольшой секрет. Там устроена дегустационная комната. Специально замаскированная под гору. На самом деле это огромное окно, из которого открывается лучший из возможных видов на море. Здесь можно наслаждаться бокалом вина, ну и, что самое главное для нашего национального лидера, это не какой-то балкон, где ты постоянно в опасности, а очень безопасное подземное место, где тебе ничего не угрожает…» — продолжает «экскурсию» оппозиционер.

Дворец спроектировали с ошибками: не работала вентиляция, тек потолок. В результате везде появилась плесень

По свежим снимкам, которые удалось сделать сотрудникам ФБК, видно, что на объекте постоянно ведутся какие-то работы. «Вовсю идет ремонт: окна законопачены, везде стройматериалы, шныряют рабочие. Что же происходит? Ведь на спутниковых снимках шестилетней давности было видно, что дворец полностью готов. Все действительно было готово уже давно, но потом случилась катастрофа. Имя ей — плесень. И разгильдяйство. Дворец спроектировали с ошибками: не работала вентиляция, тек потолок, была высокая влажность. В общем, решили переделать все. Вообще все. Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды рублей и начали работы заново…» — объясняет Навальный.

Выходит, дворец строят давно? «В 2010 году петербургский предприниматель Сергей Колесников опубликовал открытое письмо, в котором призвал президента Медведева (Путин тогда занимал пост премьер-министра. — Ред.) положить конец путинской коррупции. Колесников как человек, вовлеченный в проект возведения дворца, рассказал буквально все: где что строят, на чьи деньги, на кого оформлено, все махинации, с офшорами, с акциями на предъявителя, — вообще все. Выложил документы — проводки, договоры. Опубликовал аудиозаписи переговоров строителей со спонсорами. Это все случилось 10 лет назад, и, честно говоря, разоблачений такого масштаба и достоверности с того момента, наверное, не было», — вспоминает оппозиционер.

Колесников теперь живет в Европе и занимается проектами в сфере экологии. Он не ответил на вопросы о том, поступали ли ему угрозы после того, как он рассказал о дворце впервые. Сейчас Сергей подтвердил Би-би-си, что более 20 лет назад выложил все имевшиеся у него документы по объекту в Геленджике. «Масштаб того, что стало c дворцом, произвел впечатление. Он намного больше, чем планировалось. Сегодня Навальный располагает существенно большей информацией, потому что начиная с 2009 года я был полностью отключен от всего, что касалось дворца, потому как сказал, что не буду строить дворец и выхожу из всего бизнеса с этими людьми…» — подчеркнул Колесников.

Ничего не должно быть записано на Путина

Вот, что рассказывается в расследовании ФБК.

«А началось все так. В начале девяностых Колесников вместе с полковником КГБ в отставке Дмитрием Гореловым учредил в Санкт-Петербурге фирму «Петромед». Она занималась закупкой и поставками медицинского оборудования, оснащением больниц и госпиталей. Петербургская мэрия также имела в ней долю, а интересы города в этой фирме представлял заместитель мэра Владимир Путин.

В начале 2000 года в «Петромед» пришел Николай Шамалов — тот самый друг путинской семьи (а в будущем сват), с которым Путины в 1996 году отдыхали в Давосе. Он выступил с личным предложением от Путина, только что избранного президентом, ищущего, как бы подзаработать.

Предложение было, как и все, что придумывает Путин, откровенно коррупционное. Идея заключалась в следующем: олигархи, например Абрамович и Мордашов, будут жертвовать «Петромеду» деньги, а «Петромед» будет тратить их на медицину — модернизацию больниц, закупку оборудования и так далее. Но была еще одна важная часть договора — 35% пожертвований уходило в специальный офшор, который был зарегистрирован с акциями на предъявителя. То есть фамилия нигде не указана, но кто бумажку принес — тому фирма и принадлежит. По 2% акций офшора досталось Шамалову, Горелову и самому Колесникову, а 94% акций отдали Путину. Или Михаилу Ивановичу, как его в целях конспирации называли участники проекта…"

Как объясняет Навальный, это излюбленная и проверенная годами схема Путина. Придумал он ее еще в те годы, когда работал в мэрии Санкт-Петербурга. А помогли ему в этом принципы, которым он следовал еще раньше — когда служил в ГДР в местном представительстве КГБ СССР, располагавшемся в Дрездене. «Всегда говори одно, а делай другое. Ложь и лицемерие — самые эффективные механизмы работы. Коррупция — основа доверия. Самые надежные друзья — это те, кто много лет ворует и мошенничает вместе с тобой. И самое главное: денег не может быть слишком много…» — называет оппозиционер эти принципы.

«Если бы можно было описать формулу путинской коррупции более детально, то она выглядела бы следующим образом. Ничего не должно быть записано на Путина. Деньги должны лежать в разных местах, ими должны распоряжаться разные, на первый взгляд, не связанные между собой люди. Абсолютная диверсификация рисков, и главное, ничего у тебя самого лично. Второе правило: старый друг лучше новых двух. После того как мы досконально изучили путинскую схему, то, на что он живет и кто его содержит, мы с полной уверенностью заверяем вас: личные путинские деньги хранятся у тех, с кем он познакомился 30 лет назад. В поисках спонсоров самого коррумпированного правителя в истории России нужно отправляться в его прошлое. И, шагая по его биографии, мы без труда обнаружим тех, у кого Путин сейчас хранит свои миллиарды…» — утверждает Навальный.

Действительно, в Дрездене Путин служил вместе с Сергеем Чемезовым, который сегодня возглавляет «Ростех» — государственную корпорацию, куда входит более 700 предприятий, в том числе «АвтоВАЗ», «КаМАЗ» и концерн «Калашников». Чемезов — официально один из богатейших людей в России.

Путин в Дрездене на балу «Братья по оружию», посвященном дружбе КГБ и "Штази". 21 ноября 1987 года (фото palace.navalny.com)

На фото справа за спиной Путина стоит Сергей Чемезов, ныне — глава «Ростеха», один из богатейших людей России (фото palace.navalny.com)

Еще один сослуживец Путина по Дрездену — Николай Токарев, который вот уже 13 лет возглавляет «Транснефть». Согласно архивам службы безопасности ГДР «Штази», Токарев и Чемезов сидели в одном кабинете.

Еще один заметный персонаж из Дрездена — Маттиас Варниг, бывший офицер «Штази». После исчезновения ГДР и объединения Германии стал банкиром в… Санкт-Петербурге! Возглавлял «Дрезднер банк». Именно Варниг оплачивал лечение Людмилы Путиной, которая была супругой Владимира Владимировича и родила ему двух дочерей. Маттиас также брал на себя все расходы по семейному отдыху Путина. А ездил скромный чиновник питерской мэрии преимущественно на европейские курорты — Давос, Ницца, Канны. И семью с собой обязательно возил. Варниг же даже номера в отелях бронировал на свое имя.

«Расходы Варнига на семью Путина были возмещены с лихвой. Сегодня этот человек — управляющий директор «Северного потока», а также член советов директоров «Роснефти», «Транснефти», банка «Россия», РУСАЛа, член наблюдательного совета ВТБ и административного совета швейцарского «Газпрома», — рассказывает Навальный. Его слова подтверждают журналисты «Немецкой волны» (DW), которые тщательно изучили биографию Маттиаса Варнига. По их словам, он является главным связующим звеном между Путиным и представителями большого бизнеса Германии.

Служба в Дрездене запомнилась Владимиру и его жене прежде всего тем, что им стали доступны многие вещи, о которых в Советском Союзе можно было только мечтать. Именно тогда, уверен Навальный, у Путина появилась тяга к роскоши, желание жить не просто в достатке, а в богатстве. Но заработать большие деньги на службе в КГБ было невозможно, учитывая звание и должность Владимира Владимировича.

Все изменилось, когда он вернулся в Питер. Сначала его отправили на малоперспективную и плохо оплачиваемую работу в Ленинградском университете. И тут Путину помог его старый приятель Николай Егоров. «В 70-х они сидели за одной партой», — рассказывает Навальный. В 1991 году Егоров рекомендовал Путина на работу в мэрию Санкт-Петербурга в комитет внешних связей.

«Человек, мечтавший всю жизнь о деньгах, все-таки дорвался до этих денег. Оказался на должности, где есть что красть. Где дают взятки. И здесь наконец-то развернулся. Самая известная и хорошо расследованная тема — экспортные лицензии. Путин занимался выдачей таких лицензий фирмам, которым разрешалось продавать нефтепродукты, лес, алюминий, медь, хлопок (любое сырье) за границу в обмен на еду. Буквально: нефть в обмен на сахар и картошку. Лес в обмен на детское питание…» — рассказывает Навальный.

«Путин лично распределял лицензии. И, как выяснилось потом, отдавал их фирмам-однодневкам, связанным в том числе с ним самим и его друзьями. Схема была элементарной. Сырье уходило за границу, фирмы-прокладки получали за него деньги, а продукты по бартеру не приходили. Большой интерес для Путина представлял морской порт. Место легендарное, один из символов бандитского Петербурга. В начале девяностых этот стратегический объект превратился в криминализированную территорию, где стреляли, убивали, непрерывно что-то делили. Порт контролировался одним из самых известных тогда криминальных авторитетов — Ильей Трабером по кличке Антиквар. Но бандиты бандитами, а всякие бумажки и разрешения все равно надо подписывать и оформлять. Вот этим и занимался чиновник Путин. Формально он представлял интересы государства, фактически просто помогал бандитам, работающим в порту. Обслуживал их интересы, был полезным подручным в мэрии, который мог помочь настоящим крутым парням решить вопросы…» — продолжает оппозиционер.

«Нефтепродукты через терминал поставлял за границу Геннадий Тимченко — будущий миллиардер, главный торговец российской нефтью и один из самых известных „друзей Путина“. Именно тогда началась история его сверхприбыльного бизнеса — нефтетрейдера „Гунвор“. Когда Путин стал президентом России, четыре из пяти главных нефтяных компаний нашей страны продавали свою нефть за границу не напрямую, а через швейцарского посредника „Гунвор“. Таким образом Тимченко, не делая ничего, зарабатывал просто немыслимые деньги. На протяжении всего времени существования „Гунвора“ считалось, что у Путина там есть секретная доля, даже Минфин США официально утверждал, что у Путина есть доступ к деньгам „Гунвора“. Но на кого эта доля записана, много лет было непонятно. А потом выяснилось. В „Гунворе“ все это время был секретный акционер, Петр Колбин», — утверждается в расследовании ФБК. ⠀

«Никто не понимал, откуда взялся этот удивительный акционер и как у человека, который сам говорит, что бизнесом не занимается, могли быть миллионы долларов для инвестиции в „Гунвор“. Пока в 2016 году журналисты не раскопали, что Петр Колбин — закадычный друг детства Путина: они росли в одной деревне, вместе ходили на дискотеки, дружили семьями. И стало очевидно: Колбин был держателем путинской доли. Что же получается, Путину прямо платили взятки? В конвертах? Да! Один из участников петербургских разборок девяностых, Максим Фрейдзон, рассказал в интервью, как работала схема взаимодействия с мэрией. Если требовалось что-то оформить, нужно было прийти в комитет внешних связей, послушать церемониальную речь о важности экономического партнерства, а потом Путин просто писал на бумажке нужную сумму отката (небольшую, 10, 20 тысяч долларов) и добавлял, что „оформлять“ (то есть заносить) нужно у его помощника — Леши Миллера…» — раскрывает Навальный простую схему работы «чиновника Путина».

Леша Миллер — это Алексей Миллер, ныне глава «Газпрома». Да, тогда он работал под началом Путина в комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Знаете, кто еще там служил городу на Неве? Дмитрий Медведев, Виктор Зубков, Игорь Сечин, Владимир Чуров, Марина Ентальцева. Чуров потом возглавил Центризбирком России, Ентальцева стала главой службы протокола Путина. Остальные вряд ли нуждаются в представлении.

А в соседних кабинетах мэрии трудились Герман Греф, ныне глава Сбербанка, Алексей Кудрин, возглавляющий теперь Счетную палату, Дмитрий Козак, который успел позже поработать на самых разных высоких постах, а сейчас является заместителем руководителя Администрации президента РФ и представляет Россию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ), Виталий Мутко, занимавший разные министерские посты, а теперь возглавляющий специально созданное год назад АО «Дом.рф», государственную компанию, занимающуюся ипотекой в России. Мутко пришлось вывести из правительства после серии допинговых скандалов, ведь он четыре года руководил Министерством спорта.

Взяточника и вора поставили контролировать других коррупционеров

В июне 1996 года мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак проиграл выборы. И вся славная команда Путина осталась без работы. Владимир Владимирович оказался на волосок от тюрьмы. Но его фактически спас Павел Бородин, занимавший тогда пост управляющего делами президента Бориса Ельцина. Ему понравилось, как организовал работу в питерской мэрии Путин. А тут еще свою положительную рекомендацию дал Анатолий Чубайс. И Путина забрали в Москву. Он возглавил работу… контрольного управления администрации Ельцина.

Взяточника и вора поставили контролировать других коррупционеров, подчеркивает Навальный. И Путин оправдал доверие полностью. Он не раз отводил удары в сторону от семьи Ельцина. За это получил большую квартиру в Москве (286 квадратных метров), при этом сохранил квартиру в Питере. Ему выделили дачу в Архангельском, служебный автомобиль. В 1998 году Путин возглавил ФСБ.

«Путин сделал ровно то, для чего его ставили на этот пост: помог коррупционерам уйти от ответственности. Тогдашний генпрокурор Скуратов занимался „делом Мабетекса“, которое вело к ельцинской семье. Для нейтрализации Скуратова ФСБ организовала целую операцию, результатом которой стал показ по федеральному телевидению знаменитой компрометирующей пленки с „человеком, похожим на генерального прокурора“. Путин лично выступил и заявил, что человек на пленке — Скуратов и он должен уйти в отставку. В итоге Скуратова отстранили от должности. Коррумпированная ельцинская семья была спасена. И буквально через четыре месяца, поняв, что более надежного и соответствующего по духу человека им не найти, именно семья Ельцина — знаменитые Таня и Валя — делают Путина преемником. Сначала премьер-министром, а потом президентом России…» — говорится в расследовании ФБК. Таня и Валя — это дочь Ельцина Татьяна и его советник Валентин Юмашев, супруг Тани.

После такого впечатляющего карьерного скачка Путин легко перевел в Москву всех своих старых друзей из Питера. И они теперь до конца жизни ему за это благодарны. Принципы работы этой команды ничуть не изменились, только выросли аппетиты. И если раньше «чиновник Путин» писал на бумажке скромные 10 или 20 тысяч долларов, которые хотел получить за выдачу лицензий, то теперь он разрешил Тимченко, Сечину, Миллеру и другим красть миллиарды, а на бумажке написал: «Дворец».

Множество финансовых документов, в которых удалось разобраться экспертам ФБК, доказывают это. Финансируют объект в Геленджике, а также еще ряд объектов поскромнее по соседству «Роснефть», «Транснефть», «Газпром» и другие государственные корпорации и компании. Делают они это через цепочки фирм-прокладок, оформленных на других лиц, доказавших свою преданность Путину. Эти небольшие компании сдают в аренду государственным гигантам несуществующие офисы, участки земли, получают огромные кредиты на развитие бизнеса, который фигурирует лишь на бумаге.

На сегодняшний день, как установил ФБК, официальным владельцем дворца в Геленджике является российское акционерное общество «Бином». Директором этой компании числится Наталья Тихомирова, которая была доверенным лицом предыдущего владельца объекта — офшорной компании «Савоян». Интересы акционеров в «Биноме», кроме нее, представляют Александр Самосюк и некие Шахов, Ульянов и Белкин. Всего пять человек. По странному стечению обстоятельств, все пятеро работают в фирме «Акцепт», которая принадлежит Михаилу Шеломову. А он является… двоюродным племянником Путина!

Интересно, что такие же схемы Владимир Владимирович использует и в других случаях, когда речь идет о его любимых женщинах. Расследование ФБК косвенно доказывает, что слухи о романах Путина с Алиной Кабаевой и Светланой Кривоногих — это не газетные утки. Иначе, как еще можно объяснить тот факт, что бывшая питерская уборщица (Кривоногих) сегодня является обладательницей 450-метровой квартиры на Каменном острове в Петербурге, которую она получила от Ковальчука и других знакомых Путина по дачному кооперативу «Озеро». Потом были еще квартиры, опять же от старых друзей Путина. Например, 200-метровая квартира в 300 метрах от Эрмитажа досталась Кривоногих от Олега Руднова. После того как у Кривоногих родился ребенок, дочь Елизавета, на нее оформили кучу активов, включая 3% акций банка «Россия».

Почему тогда бабушка Алины Кабаевой получила от Геннадия Тимченко 212-метровую квартиру в Петербурге? Той же бабушке Петр Колбин отписал две соседние квартиры на Арбате в Москве — по 300 квадратных метров каждая. «Бизнесмен Григорий Баевский, которого можно назвать номиналом братьев Ротенбергов, в августе 2013 года передал бабушке Кабаевой полгектара земли на Рублевке с двумя домами — на 1 400 и 1 700 квадратных метров. А через пять лет соседний участок купила сама Алина Кабаева.

ФБК нашел очень любопытный документ. «Это выписка на относительно небольшую сочинскую квартиру. Бабушка Алины купила ее в 2011 году. А через шесть лет квартира переходит в собственность Михаила Шеломова — того самого племянника Путина. Идет, так сказать, консолидация совместного имущества. То есть справка на эту квартиру — единственный пока документ в истории, где вместе фигурируют обе семьи: Алины Кабаевой и Владимира Путина», — объясняет Алексей Навальный.

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