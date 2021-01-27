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ФСБ и ФСО отреагировали на данные из фильма Навального о дворце Путина

9:44 27 января 2021
Дворец Путина

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России подтвердили существование бесполетной зоны в районе мыса Идокопас в Геленджике, где построен огромный дворец площадью 17 тысяч 691 квадратный метр. Напомним, в соответствии с данными Алексея Навального, дворец находится в полной собственности Владимира Путина.

Как следует из ответа ФСБ на запрос агентства РБК, бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, а причиной якобы стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю (ее административный комплекс ввели в эксплуатацию в октябре 2020 года).

Что касается действующего на указанной территории пограничного режима, то он был установлен в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ № 454 от 2017 года и № 355 от 2007 года.

В свою очередь Федеральная служба охраны заявила, что в районе Геленджика нет охраняемых объектов и не действуют никакие ограничения.

«ФСО не вводило на этой территории каких-либо запретов и ограничений», — говорится в официальном ответе ведомства в адрес РБК.

Напомним, фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки» стал самым популярным неразвлекательным видео в русскоязычном сегменте YouTube, где по данным на 9:30 27 января собрал 94,833 миллионов просмотров.

После его показа в минувшие выходные в сотнях российских городах состоялись акции протеста.

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