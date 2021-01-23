В России начались акции в поддержку Навального, есть первые задержанные

В России 23 января проходят уличные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Несколько десятков митингующих задержаны.

В Хабаровске на центральную площадь города вышло около тысячи человек. После «хороводов» на улице и скандирования «Долой царя» противостояние перешло в острую фазу. Силовики задержали десятки митингующих. Координатора хабаровского штаба Навального увезли в отделение еще до начала уличных акций.

ОМОН взял центр площади в оцепление, а люди взяли в оцепление ОМОН и водят вокруг них хоровод pic.twitter.com/rESfmaDoDM — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

Участники протестов сообщают, что омоновцы избивают задержанных палками, не дают связаться с адвокатом и вообще ведут себя так, как будто мстят за что-то.

Взгляните в эти одухотворённые лица, забирающие людей в автозак. В глазах их глубина и печаль pic.twitter.com/PzMl1OIcpf — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

Акции запланированы более чем в шестидесяти городах РФ. К Хабаровску уже присоединились Южно-Сахалинск, Владивосток и Магадан. А вот в Москве акции назначены на 14.00, а Пушкинская площадь, где планировался митинг, уже наглухо перекрыта.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный был задержан после возвращения в РФ из Германии. Сейчас политика держат в СИЗО «Матросская тишина», но в перспективе могут на 10 лет отправить в тюрьму.

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