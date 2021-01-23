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Мир

В России начались акции в поддержку Навального, есть первые задержанные

8:21 23 января 2021
омон

В России 23 января проходят уличные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Несколько десятков митингующих задержаны.

В Хабаровске на центральную площадь города вышло около тысячи человек. После «хороводов» на улице и скандирования «Долой царя» противостояние перешло в острую фазу. Силовики задержали десятки митингующих. Координатора хабаровского штаба Навального увезли в отделение еще до начала уличных акций.

Участники протестов сообщают, что омоновцы избивают задержанных палками, не дают связаться с адвокатом и вообще ведут себя так, как будто мстят за что-то.

Акции запланированы более чем в шестидесяти городах РФ. К Хабаровску уже присоединились Южно-Сахалинск, Владивосток и Магадан. А вот в Москве акции назначены на 14.00, а Пушкинская площадь, где планировался митинг, уже наглухо перекрыта.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный был задержан после возвращения в РФ из Германии. Сейчас политика держат в СИЗО «Матросская тишина», но в перспективе могут на 10 лет отправить в тюрьму.

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