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Мир

Стал известен санкционный список от Навального

12:27 19 января 2021
Навальный

Соратник арестованного Алексея Навального, исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков опубликовал в Facebook список россиян, в отношении которых оппозиционер предлагает странам Запада ввести санкции.

По словам Ашуркова, живущего в Великобритании, список был составлен самим Навальным за несколько дней до его возвращения в Россию 17 января.

Несмотря на то, что Навальный не планировал публиковать фамилии в ближайшее время, его соратник, учитывая ситуацию с самим политиком, решил предать его огласке.

По мнению Ашуркова, угроза санкций влиятельным россиянам может заставить Кремль освободить Навального.

В списке Навального (публикуется из поста Ашуркова):

Роман Абрамович — один из ключевых активистов и бенефициаров российской клептократии, имеющий значительные связи / активы на Западе.

Денис Бортников — заместитель президента и председатель правления банка ВТБ. Сын Александра Бортникова, директора ФСБ и ключевого союзника Владимира Путина, выступает в качестве ′′ кошелька ′′ для незадекларированных доходов отца.

Андрей Костин — президент и председатель правления государственного банка ВТБ, ключевой посредник коррупционных денежных потоков, связанных с функционированием российского правительства и служб безопасности.

Михаил Мурашко — министр здравоохранения России, ответственный за сокрытие отравления Алексея и мешающий усилиям эвакуировать его в Германию для лечения.

Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства России. Он сын Николая Патрушева, директора Совбеза России и ключевого союзника Владимира Путина, выступает в качестве ′′ кошелька ′′ незадекларированных доходов отца.

Игорь Шувалов — председатель Госкорпорации развития ВЭБ РФ, бывший старший правительственный чиновник, который сыграл важную роль в создании системы государственной коррупции, захватившей российские политические и законодательные институты.

Владимир Соловьев — ключевая российская государственная медиа личность, один из первичных рупоров авторитарной пропаганды.

Алишер Усманов — один из ключевых энаблеров (решал) и бенефициаров российской клептократии, имеющий значительные связи / активы на Западе.

Напомним, накануне страны Балтии призвали ЕС ввести новые санкции против Москвы из-за задержания Навального. США и страны Евросоюза потребовали от Кремля немедленно освободить Алексея Навального.

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