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Мир

Навального арестовали на 30 суток

16:07 18 января 2021
Суд по Навальному

Российского оппозиционера Алексея Навального, которого власти задержали сразу же после возвращения в РФ, арестовали на 30 суток.

Об этом в Twitter сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш: «Суд арестовал Навального на 30 суток. До 15 февраля».

 

Такое решение принял судья Химкинского городского суда. Заседание проводили в химковском УМВД, куда Навального доставили после задержания в аэропорту.

А вот что происходило под зданием, где проводилось судебное заседание - видео "Открытые медиа".

 

Напомним, что Соединенные Штаты Америки и ЕС потребовали от российских властей освободить Алексея Навального. А в МИД Украины призвали Российскую Федерацию освободить всех политических заключенных, в том числе и граждан нашей страны.

Фото со странички Киры Ярмыш.

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