США и ЕС требуют немедленно освободить Навального

После задержания Алексея Навального в московском аэропорту «Шереметьево» 17 января жена российского оппозиционера, его адвокаты и сторонники несколько часов не знали, где о находится. Только после полуночи юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслав Гимади выяснил, что Навального увезли в УВД Химки. Когда Гимади приехал туда, чтобы встретиться с задержанным, его к Алексею не пустили.

«Меня, защитника с нотариальной доверенностью, к нему не пускают, говорят он спит. На закон, конечно же, не ссылаются. Подал заявление о допуске», — написал юрист в Twitter.

С такой же ситуацией в «Шереметьево» столкнулась и адвокат Навального Ольга Михайлова, прилетевшая вместе с ним из Германии. Когда при прохождении паспортного контроля к Алексею подошли полицейские и велели ему пройти с ними, Михайлова просила, чтобы ей разрешили присутствовать в отделении полиции. Однако адвокату было отказано.

Интересно, что Навальному отказались отвечать на его вопрос, задерживают его или нет. Полицейские пригрозили применить силу, если он не подчинится. Алексею хотя бы дали попрощаться с женой. Его увели даже без отметки в паспорте о пересечении российской границы. Следовательно, задержание было произведено в свободной зоне международного аэропорта.

Позже появилось официальное заявление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о том, что Алексей Навальный арестован и будет находиться под стражей до суда. Ему вменяют грубое нарушение условий освобождения по так называемому делу «Ив Роше». ФСИН настаивает теперь на замене условного срока реальным. Решение должен принять суд.

В понедельник, 18 января, государственный секретарь США Майк Помпео назвал арест Алексея «последней из целой серии попыток заставить замолчать Навального, других оппозиционеров, а также независимые голоса тех, кто критикует российские власти». Глава Государственного департамента США выразил серьезную озабоченность Вашингтона действиями Москвы. Помпео настаивает на немедленном и безусловном освобождении Навального.

Такую же оценку аресту оппозиционера высказал соратник избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан (20 января он займет пост советника по национальной безопасности). «Навального следует немедленно освободить, а виновных в ужасающем покушении на его жизнь — привлечь к ответственности. Атаки Кремля на Навального — это не просто нарушение прав человека, это оскорбление жителей России, которые хотят, чтобы их голоса услышали», — подчеркнул Салливан в Twitter.

Единодушное осуждение действий российских властей в отношении Навального выразили руководители Евросоюза. Председатель Евросовета Шарль Мишель назвал задержание оппозиционера неприемлемым и призвал немедленно освободить Алексея.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил: «Российские власти должны уважать права Алексея Навального и немедленно освободить его. Политизация системы правосудия недопустима».

МИД Франции немедленно присоединился к призывам освободить Навального. Официальная представительница министерства Агнес фон дер Муль заявила, что Париж «внимательно следит за ситуацией». Франция серьезно обеспокоена арестом оппозиционера.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал арест Навального «очень серьезным фактом» и потребовал соблюдать права оппозиционера. Рим настаивает на освобождении Алексея. Министр экономики Италии Роберто Гуальтьери подчеркнул, что возвращение Навального на родину «является мужественным шагом».

Латвия, Литва и Эстония 17 января сделали совместное заявление. Три страны решительно осудили арест Навального и призвали Евросоюз задуматься о введении санкций против Москвы, если Алексея не освободят в ближайшее время.

В Германии, где Навальный проходил лечение и курс реабилитации после отравления «Новичком», считают арест оппозиционера незаконным. Об этом 17 января заявил вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц. «С человеком поступили несправедливо. Было совершено покушение на его жизнь, государство должно было защищать, а не задерживать его», — подчеркнул он.

Шольц заявил, что Навальный имеет полное право свободно передвигаться по России и претендовать на политические мандаты. Он назвал Алексея «по-настоящему смелым человеком». «Навальный знал, на какой риск шел, возвращаясь на родину», — сказал Шольц.

Вице-канцлер признал, что возможность Берлина помочь Навальному в нынешней ситуации, к сожалению, ограничена. «Мы предложили ему защиту в Германии, мы могли это сделать. И мы позаботились о том, чтобы он восстановил свое здоровье после этого ужасного и опасного для жизни нападения. Теперь все будет зависеть от того, как мы будем отстаивать свою позицию и пояснять свое видение ситуации», — сказал Шольц.

Правозащитная организация Amnesty International признала Навального узником совести.

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