Новый удар для Меган Маркл: её отец снимет фильм об их отношениях

На Меган Маркл обрушился новый удар. После обещающих стать скандальными мемуаров под названием «Дневник сестры нахальной принцессы», которые написала единокровная сестра герцогини Сассекской Саманта Маркл-Грант, отец Меган заявил, что создаст документальный фильм об отношениях с младшей дочерью.

76-летний Томас Маркл намерен показать свои любимые фотографии с Меган, а также новые видео, которые еще никогда не публиковались. Он расскажет о себе и о своей жизни с Меган, о ее взрослении, школьных днях — до отъезда в колледж и начала ее карьеры. Он ставит целью выяснить, «что пошло не так» между ними.

«Нам хорошо жилось вместе — до того, как она впервые вышла замуж и переехала в Канаду. Потом началась новая история! В стиле — «что случилось с моей малышкой», — сказал американец в интервью британскому изданию The Sun.

Объявление Маркла вызвало ажиотаж в соцсетях. Многие пришли в восторг и выразили свое одобрение будущему проекту. Другие критиковали его решение «вынести сор из избы». Кто-то написал, что не является фанатом Меган, но должен признать, что ее родственники постоянно ставят ее в неловкое положение.

Томас Маркл, который согласен выступить свидетелем в суде против Меган, ранее обвинял ее и принца Гарри в том, что они «уничтожают» и «опошляют» королевскую семью.

У Томаса Маркла есть двое детей от первого брака — сын Томас-младший и дочь Саманта. Меган родилась в его втором браке с афроамериканкой Дорией Рэгленд. Родители Меган развелись, когда ей было шесть лет. Девочка сначала осталась с мамой, но в возрасте между 11 и 18 годами жила у отца, который оплачивал ее обучение в школе, а потом в колледже.

Меган порвала связи с Томасом после своей свадьбы с Гарри в мае 2018 года, на которую Томас не смог приехать по состоянию здоровья. Перед свадьбой разгорелся скандал из-за постановочных фото, который Маркл сделал в сговоре с папарацци. Томас до сих пор ни разу не видел своего полуторагодовалого внука Арчи. О беременности дочери он узнал из новостей по радио.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри пожаловался журналисту на родственников — во дворце выразили недоумение.

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