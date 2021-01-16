Принц Гарри пожаловался журналисту на родственников – во дворце выразили недоумение

Друг принца Гарри и Меган Маркл, британский журналист Том Брэдби, который брал у них интервью для документального фильма «Гарри и Меган: Африканское путешествие», рассказал в эфире телеканала ITV том, как живется супругам с тех пор, как покинули королевскую семью.

Брэдби заявил, что, хотя психологически герцогу и герцогине Сассекским было нелегко принять такое решение, после переезда в США они чувствуют себя лучше. Они довольны своей жизнью и тем, что делают. Однако при этом у Гарри «убит горем» из-за ситуации с семьей и «болезненного» разлада.

«Ситуация в семье определенно не идеальна, и это был очень трудный год для всех», — сказал Брэдби. Он добавил, что Сассексам приходится отстаивать свое положение. Как и остальным членам семьи — включая принца Уильяма, которому это тоже тяжело.

По словам Брэдби, произошедшее было болезненно для всех. Гарри и Меган решили покинуть королевскую семью — чего ранее никогда не случалось. Том припомнил при этом герцога Виндзорского (дядю королевы Елизаветы, которому пришлось отречься от престола, чтобы жениться на американке Уоллис Симпсон). Однако, по словам журналиста, Гарри и Меган впервые пошли на такое добровольно, приняв самостоятельное решение. И пока что неясно, как это будет работать. Как говорит Брэдби, вся ситуация — не слишком легкая и комфортная.

«И я не думаю, что она когда-либо будет легкой или комфортной», — сказал Том, отметив, что обиды накопились у обеих сторон.

Британец также напомнил, что королевская династия — это не просто семья, но и «фирма», которая ведет бизнес служения обществу на весьма высоком уровне. И, в некотором смысле, они все в одной лодке. Из-за этого среди родственников возникает напряжение и противоречия.

Между тем, как сообщает издание Daily Mail, источник в Букингемском дворце выразил недоумение в связи с интервью Брэдби. «Если Гарри действительно испытывает такие чувства, конечно, было бы лучше, если бы он сказал об этом семье, а не журналисту», — сказал инсайдер.

А пользователи соцсетей обрушились на Гарри и Меган с критикой, считая, что Том выступил на телевидении по их наущению, чтобы лишний раз задеть родных принца.

Брэдби знаком с Гарри с тех пор, когда принц был еще подростком. В 2019 году по время турне герцога и герцогини по Африке, Том записал с ними интервью, получившие большой резонанс и ставшие преддверием к «Мегзиту». Гарри тогда признал свою размолвку с принцем Уильямом, заявив, что они «идут разными дорогами».

А Меган в свою очередь рассказала, что она практически «не живет, а существует», пытаясь бороться с негативным вниманием со стороны СМИ и общим напряжением, которое оказывает на нее королевская жизнь. «Не многие люди спрашивали, все ли у меня в порядке», — сказала она, подтвердив Тому, что на самом деле у нее далеко не все в порядке.

Том, Гарри и Меган в Африке

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