«Дневник сестры нахальной принцессы»: Меган Маркл «тошнит» от книги, которую опубликует ее родственница

17 января состоится презентация книги под названием: «Дневник сестры нахальной принцессы. Часть первая» авторства Саманты Маркл-Грант — сводной сестры герцогини Сассекской Меган. В своей книге американская родственница супруги принца Гарри обещает рассказать все подробности жизни и характера своей младшей сестры, вошедшей в королевскую семью. Саманта не собирается щадить чувства Меган, которую ранее неоднократно публично критиковала — прежде всего за пренебрежительно отношение к их общему отцу Томасу Марклу. При этом она говорит, что не ставила целью атаковать Меган, а просто хотела рассказать правду.

«Я не знаю, понравится ли ей. Что-то, вероятно, да, а что-то — нет… «, — заявила 56-летняя женщина, которая страдает рассеянным склерозом и прикована к инвалидному креслу.

Источник издания In Touch Weekly заявил, что Меган уже заранее «тошнит» от писанины Саманты, но она не собирается подавать виду на публике, будто беспокоится или расстроена по этому поводу.

В широкую продажу книга на 328 страницах поступит в США 1 февраля. Отец Меган и Саманты заявил, что доволен тем, что его старшая дочь опубликует эти мемуары. В будущем году Томасу и Меган, возможно, придется встретиться в суде. Мистер Маркл выразил готовность выступать свидетелем против дочери, которая судится с британским таблоидом Mail on Sunday и его издателем Associated Newspapers, обвиняя их во вмешательстве в ее личную жизнь.

Саманта Маркл

Ранее «ФАКТЫ писали, что супруга Саманты Маркл доставили в полицейский участок после драки с женой из-за туалета.



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