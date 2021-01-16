Нужно сына поставить на ноги: Борис Грачевский был твердо намерен дожить до двадцатилетия Филиппа

Основатель «Ералаша» Борис Грачевский планировал прожить еще лет двадцать, чтобы поставить на ноги своего маленького сына Филиппа. Об этом «МК» рассказала подруга покойного Лариса Преториус.

«Я должен жить долго, потому что мне надо Филиппа поднять — хотя бы 20 лет!», — передала Преториус слова Грачевского.

По ее словам, казалось, что режиссер чувствовал себя вечно юным, несмотря на 71 год. До последнего бодрился, активно занимался делами и семьей. Это его и подкосило.

Грачевский почти две недели занимался самолечением дома, а консультации недобросовестного онлайн-врача привели к непоправимым последствиям. Сценарист попал в больницу с коронавирусом, когда поражение легких дошло уже около 85 процентов.

Также Преториус рассказала, что Грачевский долгие годы боролся с раком кожи. Лечился в Израиле и тратил огромные деньги. По ее словам, сейчас у семьи Грачевского нет финансовой подушки.

«Что теперь будет делать его жена Катя, я не знаю, будем ей помогать», — рассказала Преториус.

Напомним, что младший сын Филипп у Бориса Грачевского родился весной 2020 года. Матерью ребенка является 36-летняя актриса Екатерина Белоцерковская, третья жена режиссера, с которой он был счастлив последние годы своей жизни.

Напомним, Борис Грачевский умер вечером 14 января, находясь в медикаментозной коме.

Прощание с режиссером пройдет в воскресенье, 17 января, в Большом зале Центрального дома кино. Похоронят Грачевского на Троекуровском кладбище в Москве.

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