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Смерть Грачевского: что создатель "Ералаша" оставил наследникам

18:02 15 января 2021
Борис Грачевский с третьей женой

Умерший 14 января российский режиссер Борис Грачевский оставил жене и трем детям от предыдущих браков загородный дом на 300 кв. м в 50 километрах от Москвы по престижному Новорижскому шоссе, трехкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом на улице Гиляровского.

Только одна эта квартира стоит около 17 миллионов рублей.

Кроме того, Грачевскому принадлежали авторские права на его главное детище — киножурнал «Ералаш», поэтому за каждую трансляцию на телеканалах он получал приличный гонорар, сообщают Дни.

Среди претендентов на имущество — третья жена Екатерина Белоцерковская и их совместный с Грачевским 9-месячный сын Филипп, а также дети от предыдущих браков — 48-летний сын Максим и 41-детняя дочь Ксения от первого брака и 9-летняя дочь Василиса — от второго. По закону вдове должна отойти половина наследства, а вторую половину разделят между детьми режиссера.

К слову, семья уже определилась с датой прощания с умершим — она пройдет в воскресенье, 17 января, в Большом зале Центрального дома кино. Об этом сообщает 360tv.

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