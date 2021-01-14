Создатель «Ералаша» Борис Грачевский умер от коронавируса

В Москве на 72 году жизни скончался режиссер, основатель юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Напомним, 14 января его снова госпитализировали в связи с осложнением коронавирусного заболевания и ввели в состояние искусственной комы.

Дата похорон мужчины еще не определена.

Как писали «ФАКТЫ», перед Новым годом Грачевский попал в больницу с COVID-19. Поначалу он чувствовал себя относительно нормально и даже отправлял своему другу Стасу Садальскому фотографии из реанимации, однако после этого врачи стали говорить о негативной динамике. Позже медики ввели Грачевского в искусственную кому, а также подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

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