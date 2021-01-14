28.00 / 28.24 33.87 / 34.29
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Создатель "Ералаша" Борис Грачевский умер от коронавируса

22:04 14 января 2021
Создатель «Ералаша» Борис Грачевский умер от коронавируса

В Москве на 72 году жизни скончался режиссер, основатель юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Напомним, 14 января его снова госпитализировали в связи с осложнением коронавирусного заболевания и ввели в состояние искусственной комы.

Дата похорон мужчины еще не определена.

Как писали «ФАКТЫ», перед Новым годом Грачевский попал в больницу с COVID-19. Поначалу он чувствовал себя относительно нормально и даже отправлял своему другу Стасу Садальскому фотографии из реанимации, однако после этого врачи стали говорить о негативной динамике. Позже медики ввели Грачевского в искусственную кому, а также подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

457

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Анатолий Евдокименко

Подавшийся в фотомодели внук Софии Ротару «построил» родственников

Тина Кароль

«Но с Даном Баланом…» Написавшей резкость Тине Кароль напомнили одну «победу»

Олег Винник

И спавшие с плеч бретельки: Винник обнял жену на страстном моменте песни

Филипп Киркоров

Украинский телеведущий Владимир Остапчук не сдержал мата при виде Филиппа Киркорова

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер