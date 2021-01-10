Принцесса-выдумщица: стало известно, как Леди Ди при помощи зеркала избавлялась от журналистов

В Великобритании периодически появляются воспоминания людей, которым удалось в свое время общаться с принцессой Дианой. Многие из них вызывают восхищение смекалкой, которую проявляла Леди Ди, выйдя замуж за принца Чарльза, пишет Express.

Популярность на Диану Спенсер обрушилась внезапно — она смущалась быть постоянно в центре внимания. И при любой возможности пыталась испортить работу журналистам, которые пытались «поймать» их с Чарльзом в одном кадре.

Так, однажды, когда влюбленные отправились на очередное свидание, Диана взяла с собой компактное зеркальце. При очередной попытке журналистов и фотографов запечатлеть их, леди Ди доставала атрибут из кармана и «отсвечивала» прямо в камеру. Таким образом получить четкий и качественный снимок пары удавалось крайне редко.

А фотограф Кен Леннокс вспомнил о случае, когда во время свидания принц Уэльский и Диана отправились на рыбалку.

«Я шел от машины к реке и обнаружил, что там была девушка, блондинка, совсем рядом с Чарльзом. Она заметила меня и, оставив принца, направилась к гигантским деревьям», — рассказал он и добавил, что сразу после этого из-за дерева показалась рука Дианы с зеркалом.

Ранее сообщалось, что супруга принца Гарри не сможет стать гражданкой Великобритании. Оскорбительные комментарии в соцсетях вынудили принца Гарри и Меган Маркл сделать решительный шаг.

Фото: Express

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